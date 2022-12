En Alemania dudan de la presencia de James en el partido entre Bayern y Hertha

El conjunto ‘bávaro’ recibe este sábado al equipo de Berlín, en el marco de la fecha 24 por la Bundesliga, muy probablemente sin el colombiano James Rodríguez, que tuvo un endurecimiento en los gemelos en el partido de la Champions League contra el Besiktas.

Según los médicos del Bayern, la lesión de James no es grave pero el colombiano se perderá los entrenamientos de cara a ese compromiso y el entrenador Jupp Heynckes siempre ha sido partidario de que un jugador que no ha podido entrenar no debe estar después en el campo.

La postura de Heynckes tiene dos razones. Una es preventiva puesto que se evita el riesgo de que lesiones graves se complican y la otra tiene que ver con el manejo de la plantilla, puesto que recurrir a un jugador que ha estado al margen de las prácticas puede ser visto como algo injusto de parte de los compañeros que se quedan en el banquillo.

En todo caso, la gran ventaja que tiene el Bayern sobre el segundo en el torneo alemán -19 puntos- le permite a Heynckes tomarse todas las precauciones necesarias en cuanto a la salud de los jugadores.

Sin embargo, tras la goleada por 5-0 conseguida contra el Besiktas, Heynckes dijo que volvería a recurrir a rotaciones tan radicales como las de las últimas semanas y atribuyó algunos problemas que el Bayern tuvo durante el primer tiempo a que gran parte de los jugadores que estaban en el campo llevaban diez días sin disputar ningún partido.

Por eso es de esperar que la rotación para el partido contra el Hertha sea dosificada y se limite a tres o cuatro posiciones, una de las cuales será la de James.

El Hertha ha perdido contacto con los puestos europeos de los que ya le separan siete puntos por lo que tener que enfrentarse justo al Bayern es algo que le llega en mal momento.

El Dortmund recibirá el lunes al Augsburgo en un partido en el que seguramente habrá protestas. En Alemania hay resistencia a que haya fútbol los lunes y ya esta semana los aficionados hicieron sentir su malestar antes del duelo entre el Eintracht Fráncfort y el Leipzig.

La afición del Dortmund es una de las más tradicionales del país y en ella puede haber aún más resistencia a que se juegue los lunes.