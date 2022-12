En Argentina, “El que no haya descensos va a ser un punto de conflicto con los jugadores”

El representante de la agremiación de los jugadores profesionales en el país sudamericano habló y manifestó el descontento de sus agremiados con la decisión de que se cancelaran los descensos.

El titular de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, dijo este miércoles que los jugadores "no están de acuerdo con la anulación de los descensos" por dos temporadas que determinó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"Los jugadores no están de acuerdo con la anulación de los descensos. La AFA se apresuró en terminar la temporada", dijo Marchi en diálogo con el canal TyC Sports.

"Si la decisión de que no haya descensos en la temporada 20/21 se mantiene, seguramente va a ser un punto de conflicto porque los jugadores no quieren que no haya descensos", añadió.

La AFA determinó el martes suspender la temporada actual y cancelar los descensos de la actual y la siguiente.

"El argumento es que la pandemia va a dejar un desastre económico. Sí, claro, va a dejar un desastre económico no solo en el fútbol sino en todos los sectores. Pero a mí me parece que esto tiene como trasfondo ocultar las enormes deudas que tienen algunos clubes", afirmó.

Marchi aseguró que hay varios clubes que acarrean deudas con sus jugadores desde diciembre o enero y que utilizan al coronavirus como excusa.

"Vamos a ser inflexibles con aquellos clubes que de alguna forma están negándose a resolver sus problemas económicos escondiéndose detrás de una pandemia que existe, que es real, pero que todos saben que no es lo que generó el problema", aseguró.