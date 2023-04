En Argentina informan que Jorge Almirón será el nuevo técnico de Boca Juniors: lunes de anuncios

Boca Juniors se enfrenta este domingo 9 de abril a Colón en la Liga de Argentina, el partido de la jornada número 10 está pactado para que inicie a las 7:30 de la noche, hora de Colombia. Lo cierto es que los puntos clave en el 'xeneize' están puestos en conseguir un nuevo entrenador y el candidato elegido sería un 'viejo conocido' en nuestro país: se trata de Jorge Almirón.

Según refiere la prensa en Argentina, Almirón, con pasado en Atlético Nacional, es el candidato predilecto de la junta directiva del 'xeneize', en especial de Juan Román Riquelme. Así las cosas, sólo sería cuestión de horas para que anuncien su llegada al conjunto en el que militan los colombianos Sebastián Villa y Frank Fabra.

"A la espera de la confirmación de Jorge Almirón como nuevo entrenador, el elegido de Juan Román Riquelme. Un buen triunfo contra Colón dejaría todo encaminado para la sucesión en el cargo y que Almirón pueda asumir con tranquilidad, de ser posible en el arranque de la semana para poder estar el miércoles en el clásico contra San Lorenzo", se lee en uno de los apartados del medio 'Olé'.

Por su parte, el portal 'TyC Sports' habla de un acuerdo verbal entre Almirón y Boca Juniors y afirma que las buenas nuevas para los hinchas del 'azul y oro' se darían este lunes.

"Si bien no hay confirmación oficial, el Consejo avanzó fuerte por el técnico cuyo último paso fue por Elche y ya tiene un acuerdo verbal con el mismo. La realidad es que la primera opción fue Gerardo Martino, pero el 'Tata' sorpresivamente dijo que no y abrió la puerta a la danza de nombres. Almirón no aparecía en ningún listado durante los primeros días de la búsqueda, pero luego de su arribo a la Argentina hace pocos días, se anotó en la carrera", avisó el medio anteriormente mencionado.

De hecho en otro apartado en 'Olé' se puede leer que Almirón "siempre fue del gusto de Riquelme desde su gran campaña en 2017 en Lanús, lo elogió varias veces públicamente antes de ser vicepresidente y ahora optó por él pese a sus últimas etapas con flojos resultados".

De ese modo, en caso de darse la confirmación del entrenador de 51 años como nuevo entrenador de Boca Juniors, éste llegaría a reemplazar a Hugo 'el Negro' Ibarra, quien fue cesado de su cargo por malos resultados. El conjunto 'xeneize' está centrado en hacer una buena Copa Libertadores.