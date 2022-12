En Chile saben que se juegan una final: “Colombia es favorito, pero no lo tendrá nada fácil”

Este próximo jueves (8:30 p.m. por Gol Caracol y GolCaracol.com) se vivirá un grande duelo entre colombianos y chilenos, en el cierre de la fase de grupos del Torneo Preolímpico.

La Selección Colombia Sub-23 y Chile se jugarán una verdadera final en el Grupo A. Con Argentina ya clasificada, queda un cupo para avanzar a la fase final del certamen, que se disputará en Bucaramanga.

Los dirigidos por Arturo Reyes llegan con 6 puntos, los mismos que el seleccionado chileno, dirigido por el colombiano Bernardo Redín; sin embargo, la ‘tricolor’ cuenta con la pequeña ventaja de tener una mejor diferencia de gol (dos más que su rival), por que necesitaría de un empate para asegurarse la clasificación.

Desde Chile, el periodista del diario 'As' de ese país, Diego Vega, analizó para GolCaracol.com este vibrante encuentro. Según el comunicador, una de las figuras del combinado que dirige Redín es asistente de Reinado Rueda ha hecho un destacado trabajo en el certamen.

¿Qué expectativas se tiene en Chile con esta Selección Sub-23 de Bernardo Redín?

“Pienso que la expectativa ha crecido durante este Preolímpico. Al comienzo no había mucho interés porque el plantel no se había podido preparar lo suficiente (por el estallido social). Sin embargo, los resultados ante Ecuador y Venezuela, además de un buen nivel contra Argentina, han generado una grata sorpresa en la gente y el medio”.

¿Cómo se ha analizado hasta ahora el rendimiento de Chile?

“Muy bien. La preparación había sido insuficiente, pero creemos que, aun así, Chile demostró buen juego colectivo y tuvo individualidades positivas en los primeros partidos. Eso se reflejó en los resultados y queda en evidencia con la posibilidad vigente de clasificar”.

¿Qué esperar del partido del jueves?

“Lo vemos como una final muy difícil. Colombia es local y evidentemente llega como gran favorito. No obstante, en la misma línea de lo que comentaba recién, las expectativas con Chile han crecido y creemos que para Colombia no será tan fácil”.

¿Cómo se analiza a Colombia?

“Creemos que es un equipo muy rápido, con jugadores habilidosos y peligrosos como Jorge Carrascal y Nicolás Benedetti. A ellos dos los vemos como la principal arma de Colombia. Es un equipo técnico, con buen trato del balón. La defensa es firme y Chile también tiene que estar alerta en ese aspecto”.

¿Cuál ha sido la mayor sorpresa de Chile?

“Omar Carabalí. El arquero nació en Ecuador y no habíamos tenido la posibilidad de verlo en el fútbol profesional, pues Colo Colo no le ha dado una oportunidad (ahora lo envió a préstamo a San Luis). Además, no era el arquero titular (era Gonzalo Collao que no pudo viajar al Preolímpico). Creemos que ha respondido con buen nivel y con grandes atajadas que lo proyecta como una de las promesas chilenas del futuro”.