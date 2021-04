Neymar Jr , es un jugador lleno de dicotomías: capaz de fabricar jugadas de fantasías pero también de protagonizar espectáculos bochornosos, donde muchas veces ha quedado expuesto.

Tildan a Miguel Ángel Russo de mal amigo: "Interfirió para que yo no pueda trabajar"

Así le pasó en el último juego del PSG frente al Lille, principal competidor por el título francés, donde el delantero se dejó 'calentar' y en dos ocasiones pegó y terminó siendo expulsado.

Finalmente, el Paris Saint Germain terminó perdiendo el partido 0-1, en el Parque de los Príncipes y cedió tres puntos de 'oro' en la lucha por el campeonato. El principal señalado tras la derrota, fue Neymar.

"Falcao García no ve tan clara su vuelta a River Plate, creo que apunta más a la MLS"

Este martes, el medio francés 'L'Equipe', afirmó que los compañeros del brasileño están molestos por la actitud de impotencia que tuvo frente al Lille, además que no ha sido la primera vez que la 'calentura' le juega una mala pasada a 'Ney'.

Publicidad

"Ya son cuatro las veces que el ex azulgrana no ha acabado el partido: dos ante el Marsella, una ante el Girondins de Burdeos y esta última ante el Lille. Una de las causas de estas expulsiones sería la frustración de no encontrar las mejores sensaciones cuando vuelve tras un ‘parón’ de semanas por lesión", explicó el diario galo.

Julio César Falcioni pone en alerta a Independiente de Argentina, por su positivo por coronavirus

Por lo pronto, los parisinos ya tienen los ojos puestos en el partido de este miércoles frente al Bayern Munich , en los cuartos de final de la Champions, donde Neymar sí podrá jugar.