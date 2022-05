En Francia "avivan el fuego" sobre el futuro de Kylian Mbappé, en el PSG: esto afirman

Si el París Saint-Germain no tiene ya nada que conquistar en el terreno de juego esta temporada, entre bastidores el gran objetivo del reciente campeón de la liga francesa sigue siendo conservar a Kylian Mbappé, que intentará mejorar sus estadísticas contra Troyes, el domingo en la 35ª jornada de Ligue 1.

Un artículo del diario Le Parisien esta semana avivó el fuego, informando sobre un acuerdo próximo para continuar en el PSG, a lo que siguió un desmentido de la madre del jugador, Fayza Lamari, lo que mostró que el principal partido del club este final de temporada se centra en el futuro de "Kyky".

Según varias fuentes relacionadas con el caso, cualquier resolución está lejos y podría "alargarse todavía hasta el inicio oficial del mercado (el 10 de junio) o incluso hasta el final del contrato" del prodigio, el 30 de junio, lanza una de ellas.

Esta misma fuente añade que la información sobre el salario anual lanzado por el diario, 50 millones de euros, es "falsa": "no existen tales sumas", indica esta fuente, que asegura también que no existe tampoco "ese aumento de locos" de 100 millones de euros por la firma, anunciados en algunos sitios, que no han sido propuestos ni por el PSG ni par el Real Madrid, que sigue siendo el principal aspirante a recibir a Mbappé.

Las negociaciones continúan, y el PSG afirma ser "optimista", lanza una fuente del club.

- Mbappé en los trofeos UNFP -

Perder a uno de sus mejores jugadores, gratuitamente, sería para el club un desastre financiero y deportivo y un duro golpe para su imagen de marca.

En su operación seducción, el club parisino hizo otro gesto para su estrella, dejándole en París el domingo 15 de mayo para participar en la gala del sindicato francés de jugadores, UNFP, donde debería recibir el trofeo de mejor futbolista de la temporada.

El equipo debe partir unos días a Catar, pero "Kyky" podría unirse al grupo el 16 de mayo, una vez que sea coronado.

Gianluigi Donnarumma y el lateral izquierdo Nuno Mendes, también nominados (respectivamente como mejor arquero y mejor joven), podrían recibir igualmente el mismo trato de favor para estar en la gala.

En pleno culebrón Mbappé, el partido contra Troyes tiene más importancia para este último, que lucha por la permanencia.

Para Mbappé, este podría ser el penúltimo partido en el Parc des Princes con el PSG, antes del último duelo en casa contra el Metz, que ya estará probablemente descendido.

Si nada se soluciona antes de junio, como es probable, Mbappé no podrá anunciar su adiós o su continuidad en ese partido. Pero puede mejorar sus estadísticas y lograr una cuarta corona consecutiva de máximo goleador de Ligue 1.

Con 24 goles, saca ventaja a Martin Terrier (Rennes) y a Wissam Ben Yedder (Monaco), ambos con 21.

De este modo, se acercaría al récord de Jean-Pierre Papin, Balón de Oro francés (1991), algo a lo que aspira Mbappé en el futuro, que fue cinco veces seguidas máximo goleador en Francia, de 1988 a 1992. Un récord que Mbappé no batiría nunca si se va.