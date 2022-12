En Francia, plantean terminar primero las otras competiciones, antes que la Liga

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol dio a conocer que le gustaría que se disputaran las finales de la Copa y de la Copa de la Liga antes de que se reanude la Ligue 1.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) Noël Le Graët señaló este viernes que desea que se disputen las dos finales, de Copa y de Copa de la Liga, antes de que se reanude el campeonato, siempre que el fútbol pueda regresar este curso.

El dirigente aspira a organizar la final de la Copa de Francia, entre el PSG y el Saint-Etienne, el sábado 13 de junio o el 20, y la final de la Copa PSG-Lyon tres días más tarde.

Regresar con la Copa de Francia, "el trofeo más prestigioso" que reúne a todos los clubes, profesionales y amistosos, sería un "mensaje simbólico" a toda la familia del fútbol tricolor, señaló la federación.

"Estamos rehaciendo el calendario, en la Federación y en la Liga. Esta propuesta no ha sido rechazada. Considero que cuando no me dicen que no, es sí", señaló Le Graët al diario deportivo L'Equipe.

Suspendidas desde mediados de marzo, la Ligue 1 y la Ligue 2 deberían regresar a mediados de junio, en caso de que el gobierno francés dé el visto bueno.

