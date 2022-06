En la Selección de Ecuador hay tranquilidad en el caso de Byron Castillo

La Selección de Ecuador vive unas horas cruciales en cuanto al fallo que dará la FIFA en el sonado y polémico caso del jugador de ese combinado, Byron Castillo. El jugador fue acusado por la Federación de Chile por falsedad de documentos al decir que éste es ciudadano colombiano y no ecuatoriano; por lo tanto, los chilenos buscan que los de Ecuador se queden sin ir a la Copa del Mundo y que ellos puedan estar.

En las últimas horas se ha corrido el rumor en la prensa mexicana que Ecuador se quedará sin Mundial, ante esto, de cómo se vive el ambiente previo en la selección que dirige el entrenador argentino Gustavo Alfaro, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hablaron con Theo Posso, periodista de 'Ecuavisa' y quien está al pendiente de la 'tri', que se encuentra en Fort Lauderdale alistando el compromiso preparatorio frente a Cabo Verde el próximo sábado.

"La verdad se tomó con mucha hilaridad lo que dice la prensa mexicana, los dirigentes y el entorno de la Federación Ecuatoriana de Fútbol no le dan ningún crédito a eso, en las últimas horas 24 horas se encargaron de presentar todos los documentos y descargos pertinentes a la FIFA, así acá se espera la resolución y acá desde el profesor Alfaro y todos los dirigentes entienden que será favorable para Ecuador. Alfaro decía que no hay nada que discutir que antes de convocar a Castillo preguntamos e indagamos los reglamentos no sólo del país y en este caso para las Eliminatorias, además pasaron dos años para que fuese convocado", dijo de entrada el comunicador a la mesa de trabajo.

De otro lado, sostuvo Posso que Gustavo Alfaro había dicho en rueda de prensa que existía la posibilidad de hacer una contra demanda a Chile por daños y prejuicios por todo lo que está pasando Byron Castillo y su entorno.

Igualmente, sostuvo que el panorama que se vive en la Selección de Ecuador es de "absoluta calma y tranquilidad".

"La verdad no y no hablo a título personal, acá lo único que se está analizando es el Mundial de Qatar y en los amistosos. La única piedra en el zapato es el estado anímico del jugador, no le habla en cuanto a los documentos y eso no se le menciona, acá se está esperando el fallo", concluyó.