En París se vive una locura: largas filas de hinchas del PSG para comprar la camiseta de Messi

El efecto Lionel Messi. Ese ha sido el tema en las últimas horas. Y es que el astro argentino revolucionó a la 'ciudad luz', tras su llegada al PSG, como flamante refuerzo para la temporada 2021/22.

Los hinchas del conjunto francés no se han querido perder ni un solo segundo de la presencia de 'la Pulga' en París. De hecho, ya todos quieren tener su camiseta con el nombre y el número 30.

Por eso, a ninguno le ha importado hacer largas filas con tal de comprar la prenda. Así quedó registrado en un video que se publicó en la cuenta de Twitter oficial de 'Eurosport France'.

👊 Ce mercredi matin, de nombreux supporters du PSG se sont massés devant la boutique du club afin de s'offrir le maillot floqué du numéro 3⃣0⃣, créant par la même occasion une impressionnante file d'attente#Messi #LionelMessi #PSGxMESSI pic.twitter.com/8qB2PHsOGo — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 11, 2021

Según el portal RTVE, los modelos Away Vapor Match, Cup Away Stadium way Stadium Shirt Kids en color blanco, de la segunda indumentaria, se vendieron en su totalidad.

Pero eso no fue todo. El modelo Away Stadium kit también se agotó. De hecho, el color azul del primer equipo ha sido el menos pedido, pero también quedan pocas unidades.

Los ingresos por venta de camisetas ha sido impresionante. De acuerdo con el mismo medio nombrado con anterioridad, ha representado cerca de 30 millones de euros.