No, gracias.

En PSG están sorprendidos por la carta de Kylian Mbappé de no querer ejercer la opción de renovar Así avisó la prensa en Francia, no obstante, añaden que en los despachos del club "están serenos" y envían el mensaje de que "si Kylian Mbappé se quiere ir, no será libre y habrá que pagarlo muy caro".