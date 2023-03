Endrick, nueva joya del Real Madrid, tras su sequía goleadora: "no es fácil jugar como profesional"

La joya del fútbol brasileño, el atacante Endrick, cuyo pase pertenece al Real Madrid, enfrenta su primera crisis como profesional: desde el arranque de la temporada en enero no ha anotado un solo gol con el Palmeiras de Sao Paulo.

El delantero, de 16 años, comprado por los españoles en diciembre por 72 millones de euros, según cifras de la prensa, empezó el año como titular y con su segundo título como profesional, en la victoria 4-3 del 'Verdão' contra el Flamengo en enero por la Supercopa de Brasil.

Pero la perla 'merengue', cedido a los brasileños hasta que cumpla la mayoría de edad, parece haberse separado del gol: cero festejos en doce partidos (731 minutos), nueve de ellos como inicialista, entre la Supercopa y el Campeonato Paulista.

"Estoy intentando ganar confianza, no es fácil jugar como profesional, me estoy adaptando. No tengo miedo, voy para adelante", dijo luego de alzar la Supercopa.

Publicidad

El técnico portugués Abel Ferreira y jugadores del Palmeiras le han mostrado su apoyo público, pero Endrick no tuvo acción en los dos últimos partidos: triunfos 1-0 contra Sao Bernardo e Ituano (el domingo) en cuartos y semifinal, respectivamente, del Paulista.

El ápice de su mal momento fue el 22 de febrero, en la victoria 2-0 contra Red Bull Bragantino en la fase de grupos de ese torneo estatal.

Ferreira, quien en ocasiones se ha mostrado visiblemente molesto con los periodistas por sus preguntas sobre el futbolista, lo sustituyó en el minuto 60 y el joven se sentó en el banco de suplentes, se tapó el rostro con un chaleco y lloró.

Publicidad

- "Que no pierda la sonrisa" -

"Tiene que lidiar con una presión tremenda, de hacer cinco, seis goles. Va a anotar en el momento indicado", dijo entonces el DT.

"Le pido que no pierda la sonrisa, sólo le pido eso. Tiene 16 años (...), tiene una carrera absolutamente extraordinaria por delante", agregó.

Las cifras actuales de Endrick contrastan con su paso fuerte en las divisiones menores del Palmeiras, donde conquistó los campeonatos de todas las categorías y marcó 161 goles en 188 partidos oficiales y amistosos.

Publicidad

En su debut profesional, a partir de octubre del año pasado, las cosas habían ido mejor para el centrodelantero: convirtió tres dianas en siete cotejos (306 minutos), tres de ellos como inicialista.

Su último festejo fue en la goleada 4-0 contra Fortaleza el 2 de noviembre en Sao Paulo, en el duelo que garantizó a los palmeirenses de forma anticipada el título del Brasileirao, el primero desde 2018.

La selección brasileña también está pendiente del ariete, con quien aspira contar para intentar ganar el Mundial sub-20 que se disputará en Indonesia entre mayo y junio.

Publicidad

Endrick no fue prestado para el Campeonato Sudamericano de Colombia, conquistado por la 'Seleção' en febrero.