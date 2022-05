¡Entiendan el juego de Lionel Messi! Neymar y su defensa del astro argentino del PSG

En PSG aún no están del todo satisfechos con el rendimiento de una figura de la talla de Lionel Messi, a quien más allá de su chapa de figura del fútbol mundial lo han criticado los periodistas e incluso se oyeron rechiflas de parte de los hinchas del equipo parisino en algunos partidos.

¿Pero qué pasa con Messi en el equipo parisino? Son muchas las veces en las que se ha generado ese interrogante y Neymar, otras de las figuras del PSG, trató de encontrar explicaciones al respecto.

"Leo ha pasado muchos años en Barcelona. Es difícil adaptarse. Es difícil cambiar de equipo y de ciudad. Además, vino con su familia. El lenguaje también es diferente. Son muchas cosas confusas. También está el estilo de juego del equipo, con jugadores que no entienden cómo juega", explicó el brasileño en primera instancia, en declaraciones reproducidas por 'Mundo Deportivo', en las últimas horas.

El popular 'Ney' agregó que "Leo, Kylian y yo somos jugadores a los que siempre se juzga por el rendimiento, las estadísticas, los títulos ganados, por todo. Conocemos nuestras responsabilidades y por eso siempre intentamos hacerlo lo mejor posible".

Ahora se tiene la expectativa de que va a pasar con la nómina del PSG, ya que incluso el propio Neymar no tendría asegurada su permanencia en el club. Por ahora lo único confirmado es la continuidad de Mbappé, quien prefirió quedarse y rechazar la oferta de Real Madrid.

Sobre ese trillado tema también opinó el brasileño. Así dijo que "confieso que no lo supe hasta el último momento. Me enteré un día antes del anuncio. Me alegré mucho. Creo que el proyecto del PSG es el adecuado para su carrera. Es bueno que se quede unos años más, que intente ganar una Champions en su país, en el equipo de su ciudad. Así que creo que es la elección correcta".

¿Cuándo llegó Lionel Messi al Paris Saint Germain?

El atacante argentino se unió a mitad del 2021 al cuadro dirigido por su compatriota Mauricio Pochettino, que tenía como mayor objetivo triunfar en la Champions League. Los parisinos fueron eliminados en los octavos de final de la competencia por el equipo vencedor, Real Madrid.