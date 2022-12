Entre Celta, United, Ajax y Lyon, se disputará la semifinal de Europa Legue

La jornada de cuartos de final dejó a los ‘celtistas’ como el primer clasificado y junto a ello, la primera vez en la historia que hacen parte del campeonato europeo, tras empatar 1-1con Genk en la vuelta, con un global de 4-3.

Manchester United, Ajax y Lyon sufrieron con la prórroga que les dio el triunfo.

Publicidad

Con siete victorias y un empate en la segunda competición europea para el Genk en el Luminus Arena, la tarea no se anunciaba sencilla para el Celta, que ganó 3-2 en la ida.

Pero el técnico visitante Eduardo 'Toto' Berizzo había prometido atacar en Bélgica y cumplió. Tras un primer tramo en el que le costó encontrar su fútbol, el Celta creó ocasiones, especialmente a través del francés Claudio Beauvue, que saltó al campo por el lesionado John Guidetti (40).

"El equipo volvió a jugar como se debe y haciéndonos sentir orgullosos. Ganamos justamente", señaló el técnico argentino.

Finalmente abrió el marcador para los visitantes el danés Pione Sisto en el 63. Cuatro minutos más tarde empató Leonardo Trossard. El Genk redobló la ofensiva en la recta final para lograr el gol que le daba la clasificación, pero el equipo español fue capaz de atar el empate.

Publicidad

Los minutos finales se vieron empañados por un enfrentamiento entre miembros de los dos banquillos después de que Sebastian Dewaest cometiera una dura entrada cerca de esta zona.

Lesiones de Ibrahimovic y Rojo

Publicidad

En el bombo estarán además tres históricos del continente. El gran favorito del cuarteto es el Manchester United, que sufrió hasta el final para eliminar a otro equipo belga, el Anderlecht.

En Old Trafford, ante más de 70.000 espectadores, los locales no encontraron la manera de decantar la eliminatoria hasta que apareció Marcus Rashford en el minuto 108. Con una plástica maniobra el atacante de 19 años se deshizo de un defensa antes de marcar con un tiro pegado al poste.

Antes, en el tiempo reglamentario, ambos equipos habían empatado 1-1, mismo resultado que cosecharon hace una semana en Bélgica. Marcaron el armenio Henrikh Mkhitaryan (10) para los locales y Sofiane Hanni (32) para los visitantes.

Las noticias negativas para los Red Devils fueron las lesiones del sueco Zlatan Ibrahimovic, que se hizo daño en su rodilla derecha en la última acción del tiempo reglamentario, y del argentino Marcos Rojo, que se retiró en la primera parte.

Publicidad

"No creo que sean pequeñas lesiones, pero prefiero esperar a que se hagan las pruebas antes de hablar. Soy entrenador, no médico. Pero las noticias no son muy buenas, yo creo", dijo el técnico del United Jose Mourinho.

Todavía más emocionante fue el duelo Besiktas-Lyon, marcado en la ida por los incidentes violentos entre las dos aficiones. Con grandes medidas de seguridad, esta vez se desarrolló sin problemas y se definió en el séptimo lanzamiento de penales.

Publicidad

Doblete de Talisca

Antes un doblete del brasileño Anderson Talisca (27 y 58) dio la victoria a los turcos. Por el lado francés marcó Alexandre Lacazette (34). El resultado de la ida fue 2-1 para el Lyon.

Fue el capitán francés Maxime Gonalons el que marcó el penal decisivo, justo después del fallo del croata Matej Mitrovic.

"Lo más importante es felicitar al equipo, que a pesar de todas las adversidades desde hace diez días lo ha logrado, clasificándose fuera por la más pequeña de las puertas, los penales", dijo el presidente del Lyon Jean-Michel Aulas.

Publicidad

Finalmente en Alemania el Schalke logró igualar el 2-0 adverso que traía de la ida ante el Ajax, pero se desmoronó después de marcar el 3-0 en la prórroga. Dos tantos holandeses dieron el pase a los visitantes.

Leon Goretzka (52), Guido Burgstaller (56) y Daniel Caligiuri (101) fueron los goleadores del Schalke y Nick Viergever (111) y el alemán Amin Younes (120) los del Ajax.

Publicidad

El sorteo de las semifinales se celebrará el viernes en Nyon.