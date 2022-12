Equipo colombiano que juega Copa Libertadores de Fútsal perdió por no tener uniforme correcto

A Alianza Platanera, el equipo que representa a Colombia en la Copa Conmebol Libertadores de fútbol sala FIFA, le sucedió una particular situación este jueves en su partido frente a Universitario de Perú. Y es que por no llevar el uniforme indicado, no se pudo realizar el compromiso.

"El equipo colombiano no vino con la indumentaria correcta y ahora queda todo en manos de la unidad disciplinaria", explicó el periodista uruguayo Guille Graña hace algunas horas.

#LibertadoresxDePuntin | Partido suspendido entre Universitario y Alianza Platanera. El equipo colombiano no vino con la indumentaria correcta y ahora queda todo en manos de la unidad disciplinaria. ⚽️🏆 — Guille Graña (@Guille263) May 20, 2021

Fuentes conocedoras del futsal en nuestro país, consultadas por nuestro portal, se refirieron al respecto. "No hubo uniformidad total en la ropa que llevaron. Tampoco tenían los colores que debían llevar los arqueros. Es una competencia internacional y el reglamento se cumple", dijo la fuente consultada.

"Fueron por cumplir, no hay organización", finalizó la misma fuente.

📌 El árbitro decidió la no realización del partido entre Universitario y Alianza Platanera por incumplimiento y similitud en los uniformes.



🏆 O árbitro decidiu não realizar a partida entre Universitario e Alianza Platanera por não cumprimento e semelhança nos uniformes pic.twitter.com/AQdhIG0GwK — CONMEBOL Libertadores Futsal (@LibertadoresFS) May 20, 2021

Así las cosas, se fue noticia a nivel internacional y no precisamente por los buenos resultados en el terreno de juego.

Estos eran los uniformes que debían usarse en el partido entre Universitario y Alianza Platanera, finalmente, el equipo colombiano no pudo jugar. pic.twitter.com/Xb1mZmbTIg — Nestor Ibarra Ramírez (@nestoribarraram) May 21, 2021