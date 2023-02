Erik Ten Hag confesó ser admirador de Johan Cruyff: "Tenía dos fotos suyas colgadas en mi despacho"

Erik Ten Hag, entrenador del Manchester United , contó que es un gran admirador de Johan Cruyff y que en su despacho de Ámsterdam, cuando entrenaba al Ajax, tenía dos fotos suyas colgadas.

El técnico neerlandés habló de la influencia de Johan Cruyff a días de viajar a la ciudad de Barcelona para enfrentarse al conjunto 'azulgrana' en la ida de la eliminatoria de Europa League entre estos dos equipos.

"Pienso mucho en Johan Cruyff", dijo Ten Hag a la página web de la UEFA. "Le admiraba mucho desde mi despacho en Ámsterdam, tenía dos fotos en la pared, tanto como jugador como entrenador. Él, en particular, pensaba de forma innovadora y aportó mucho al fútbol".

"Este deporte siempre consiste en ganar, pero él quería hacerlo de una determinada manera. Él pensaba que tenía que ser de una forma atrevida, de una manera entretenida. Esa era la forma en que quería expresarlo, cómo quería que se jugase el partido, y eso es algo que tenemos que reconocerle, tenemos que valorarlo, porque el fútbol también es para que lo vea la gente. Por eso estoy tan contento de entrenar en el 'Teatro de los Sueños'", añadió Ten Hag.

De otro lado, el entrenador de los 'diablos rojos' afirmó que ve "como algo positivo" el apodo que recibe su defensa Lisandro Martínez: 'El Carnicero'.

"Veo el apodo de 'El Carnicero' para Lisandro Martínez como algo positivo, no negativo", dijo el entrenador del Manchester United.

"Su estilo de juego es duro, pero no sucio. Su actitud gusta a todos, a los aficionados, a la defensa, porque aporta espíritu al equipo. Cuando tiene el balón, sabe manejarlo. Me gusta como jugador, me gusta su actitud, y espero que podamos contar con él durante mucho tiempo", agregó el timonel neerlandés.

Lisandro se ha convertido en un fijo de la zaga de los 'diablos rojos', desplazando en la titularidad a Harry Maguire, el defensa más caro de la historia que le costó al United casi 90 millones de euros.

¿Cuándo es el partido contra el Barcelona, por la Europa League?

Los dirigidos por Erik Ten Hag visitarán este jueves 16 de febrero a los 'azulgranas' en el Camp Nou, en duelo que dará inicio a las 12:45 del día, hora de Colombia. El juego es válido por la ida de la competición.