Erik Ten Hag: "Hemos eliminado a un equipo que va por encima del Real Madrid"

Erik Ten Hag, técnico del Manchester United , dijo este jueves, después de eliminar al Barcelona en la Liga Europa, que han ganado a un equipo que va "ocho puntos por encima del Real Madrid en la liga".

"Y todos hemos visto lo que ha hecho el Real Madrid con el Liverpool esta semana. Es una noche magnífica. Hemos eliminado a los líderes de la liga, un equipo que va por encima del Real Madrid, que ya hemos visto como han jugado contra el Liverpool. Ha sido una actuación magnífica. Nos da mucha más confianza", dijo el técnico holandés en rueda de prensa.

"Cuando sacas ocho puntos al Real Madrid, cuando lo ganas en al Supercopa por 3-1 y ves al Madrid contra el Liverpool... Eso significa que has ganado a un gran equipo. Eso es que tenemos potencial para ganar a los mejores. Necesitas resultados para de verdad creer en ello. Cuando puedes ganar al Barcelona uno de los mejores del mundo, tu fe aumenta, crees que puedes ganar a cualquiera", añadió Ten Hag.

Ten Hag, que cambió el partido con sus cambios, aseguró que en la charla del descanso enfatizó en que había que "creer". "Estábamos muy planos en la primera pare y vi que podíamos presionar más, ser más valientes", afirmó el técnico del Manchester United, que también alabó a Antony y Fred, los autores de los goles.

"Antony es valiente, no tiene miedo, lo que ha traído es lo que necesitábamos. Con su regate, con su gol, claro. Es un futbolista que va a por ello, que ayuda mucho a este equipo".

"Fred tenía que que parar a Frenkie de Jong. Tenía que estar como un mosquito a su alrededor, seguirlo a todas partes y lo hizo perfecto. El otro día dio una gran asistencia y hoy ha marcado. Ha sido una actuación brillante".

"Tenemos muchos jugadores con carácter en este equipo: Varane, Casemiro, Bruno... Son ganadores. No se pueden ganar títulos con solo once jugadores, necesitas una plantilla completa, necesitas rotaciones, diferentes variantes", matizó Ten Hag.

A sus declaraciones se sumaron las del guardameta español David De Gea, quien enfatizó en la jugada puntual de la pena máxima que le cobraron a Manchester United, con el que se fue abajo del marcador con Barcelona: "Hemos demostrado que estamos haciendo las cosas bien. Ya pudimos ganar en Barcelona y hoy hemos merecido la victoria. Un penalti que lo acabo de ver repetido me cuesta un poco verlo y que lo hayan pitado. Nos hemos rehecho muy bien, hemos marcado dos goles y la afición muy bien. Buenas sensaciones", dijo.

"En directo no me lo había parecido (el penalti), pero lo he visto ahora repetido y pitar un penalti así, no lo era. Hemos remontado, no es fácil hacérselo al Barcelona y muy felices", agregó en declaraciones a Movistar+.

Sobre el partido, indicó que en la primera parte su equipo mereció un resultado mejor porque tuvo un par de ocasiones buenas, sobre todo una de Bruno Fernandes.

"El penalti es bastante dudoso. La entrada de Antony FUE fundamental, los que han salido desde el banquillo han estado muy bien. Hemos tenido ocasiones y ahora al Barcelona les deseo lo mejor para la Liga y para todo", resaltó.

Por último, habló sobre su situación en el United: "Plantearme no me había planteado nada. Siempre he estado muy cómodo y a gusto. Siempre me han querido desde el primer día. Este año es mejor, el equipo está mejor todos remamos hacia el mismo lado y da gusto un club como este, con tanta historia, volver a verle ganar partidos como hoy. Ver que estamos cerca de poder pelear la Premier, a mí me emociona. Ojalá que podamos seguir arriba y dando guerra", culminó.