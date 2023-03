Erik Ten Hag: "Sevilla va a ser difícil, tiene un gran historial en la Europa League"

Erik Ten Hag, técnico del Manchester United, aseguró que son conscientes del peligro del Sevilla, su rival en los cuartos de final de la Liga Europa, por su gran historial en la competición y por las veces que han ganado la Liga Europa.

Ten Hag atendió a los medios de comunicación en Carrington, la ciudad deportiva del United, minutos después de que el conjunto inglés fuera emparejado con el Sevilla en cuartos.

"Tienen un gran historial y estamos al tanto de ello. Va a ser difícil, porque son un equipo con mucha experiencia en Europa y han ganado esta competición muchas veces (seis)", explicó el técnico neerlandés.

"No conozco al equipo en detalle, pero para mí lo más importante es que queda mucho, no miro tan lejos. Ahora tenemos un parón internacional, luego tres partidos de Premier League, así que no podemos concentrarnos en ello".

"Llegados a esta ronda del torneo, todos los equipos son fuertes y tienes que jugar tu mejor fútbol para pasar", añadió Ten Hag.

El Manchester United inglés alimenta desde este viernes el morbo entre las dos aficiones sevillanas al quedar emparejados los 'Diablos rojos' en los cuartos de final de la Liga Europa con el Sevilla, dieciséis horas después de que eliminaran al Betis en el Benito Villamarín.

El equipo inglés dejó en la cuneta al Betis en octavos de la competición europea después de ganar por 4-1 en Old Trafford y de hacerlo por 0-1 en el Villamarín, donde Marcus Rashford disipó en el comienzo de la segunda parte del encuentro cualquier atisbo de esperanza en una remontada.

Ya desde el sorteo de octavos de la Liga Europa, el Betis fue consciente de la fortaleza de los del holandés Erik Ten Hag, quizás el peor de los rivales que les podía corresponder en esa eliminatoria para regocijo de la otra mitad de la ciudad a la que le había tocado en suerte al Fenerbahce turco, sobre el papel más asequible.

La eliminación del Betis y la clasificación del Sevilla, quien hizo valer en Turquía la ventaja de dos goles en el Sánchez Pizjuán ante la victoria por la mínima de los turcos (1-0), propició que los comentarios en los corrillos y mentideros de la ciudad empezaran desde muy pronto.

El 'ojalá os toque el Manchester' se ha hecho realidad diez minutos después de la una de la tarde de este viernes, cuando el sorteo celebrado en Nyon ha deparado un emparejamiento con morbo para las dos aficiones de Sevilla, aderezado además con el hecho de que el ganador se tendrá que enfrentar en semifinales al de la eliminatoria entre el Juventus Turín y el Sporting de Lisboa.

La máxima rivalidad en Sevilla es algo perfectamente serio y que no deja resquicios, hasta el punto de que no fueron pocos los que pudieron ver intencionalidad en el hecho de que, tras el varapalo bético en Old Trafford, vieran otras intenciones ajenas a las conmemorativas en el hecho de que el Sevilla celebrara en sus redes sociales el triunfo de su equipo en el 'Teatro de los Sueños' hace ahora tres años.

El Sevilla ha recordado este viernes en su web tras el sorteo "aquellas semifinales a partido único en 2020 en Alemania, donde los hispalenses lograron su billete para su sexta final".

La ida de esta eliminatoria de cuarto de Liga Europa se disputará en Old Trafford el jueves 13 de abril y la vuelta tendrá lugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán siete días después.