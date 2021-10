"Erling Haaland es un ser humano, no una máquina; si no funciona, no funciona"

En las últimas horas se conocieron declaraciones abiertas y sinceras de parte del entrenador del Borussia Dortmund, Marco Rose, quien salió en defensa del estelar goleador Erling Haaland.

Y todo porque Haaland se encuentra lesionado y no falta por estos días el apuro de parte de propios y extraños para que salte de nuevo a las canchas.

"Erling ha estado tratando de jugar durante días... Me dijo: 'Me encantaría jugar, pero no puedo moverme como quiero. Ni siquiera puedo caminar'", dijo Rose, a días de que Noruega se enfrente con Turquía y Montenegro.

"Esta es la realidad con el que estamos trabajando y creo que sería inteligente si todos dejáramos de especular. Entiendo a la federación noruega, pero es un ser humano, no una máquina. Si no funciona, no funciona", finalizó el entrenador.

Cabe señalar que el goleador viene padeciendo problemas musculares, que no ha logrado superar.