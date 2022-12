Erling Haaland y su futuro: "No está en venta y si sale el precio será de 180 millones o más"

Erling Haaland es uno de los jugadores más pretendidos en Europa, por sus buenas actuaciones con el Borussia Dortmund . Equipos como Real Madrid , Barcelona y Manchester United han estado interesados en los servicios del joven noruego.

Sin embargo, parece que el club alemán no lo dejaría ir tan facil y pondría 'trabas' para su negociación con otro club. Y es que, según el diario español 'Mundo Deportivo', estarían pidiendo una alta suma dinero para la transferencia de Haaland.

"El club alemán ya advirtió de manera pública que no estaba dispuesto a dejarle partir y su postura se ha mantenido firme hasta ahora. Y eso que destinos no le faltan, pero los clubes europeos no disponen del mínimo de 180 millones que lo tasaron para hacer desistir de cualquier intento hasta 2022", aseguró el medio ibérico.

Las altas cifras que se manejan, implicarían una imposibilidad para los clubes europeos para su contratación: "No está en venta y si sale el precio será de 180 millones o más. Precio por encima de las posibilidades reales de muchos clubs. El próximo verano caerá hasta la mitad por la cláusula que establecerá su marcha por 75 ‘kilos’", agregó el rotativo 'Mundo Deportivo' sobre las exigencias del Dortmund.

Así las cosas, el futuro de Erling Haaland sigue siendo una incógnita y este verano europeo será clave para conocer si se queda o tendrá una nueva casa.