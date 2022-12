“Es inevitable que los jugadores que tuvieron coronavirus, sufran daños irreversibles en sus pulmones”

Según el profesor Wilhelm Bloch, de la Escuela Superior del Deporte, en Alemania, los daños en los futbolistas contagiados por el COVID-19 son muy complejos y también analizó la parte psicológica de los deportistas.

Pese al estricto protocolo sanitario previsto para poder reanudar la Bundesliga, los futbolistas se exponen a lesiones pulmonares "irreversibles" en caso de infección por el nuevo coronavirus, explica a la AFP el profesor Wilhelm Bloch, de la Escuela Superior del Deporte de Colonia.

En una entrevista telefónica, este reputado especialista en medicina deportiva se muestra preocupado por las condiciones de regreso para los jugadores a pesar de las consignas sanitarias, recordando que el protocolo diseñado por la Liga Alemana de Fútbol (DFL) "no es seguro al 100%".

¿El protocolo sanitario de la Bundesliga protege completamente a los jugadores?

"No es seguro al 100%. El protocolo minimiza los riesgos, pero no existe una protección al 100% y aún existe el peligro de ver a un jugador o un miembro del cuerpo técnico infectado por el virus. El riesgo es difícil de calcular. Depende naturalmente del ambiente y de la situación general en el país. Los futbolistas no están en cuarentena total, conviven con sus familias, aunque hayan recibido consignas para limitar sus contactos. Y también está el riesgo durante los partidos. Todos serán sometidos a test, pero los test de coronavirus no funcionan todos perfectamente, hay un margen de error relativamente importante".

¿Hay riesgo para la carrera de los jugadores en caso de infección?

"Sí. Generalmente, la constitución física, el sistema inmunitario y el sistema cardiovascular de los deportistas de alto nivel hace que el riesgo para ellos sea bajo, pero no sabemos por ahora si una infección menor o síntomas incluso ligeros no dejan secuelas, como por ejemplo pequeñas cicatrizaciones de los pulmones tras una inflamación o la formación de tejidos conjuntivos, es decir, una fibrosis. Estos daños puedes ser irreversibles o pueden perdurar mucho tiempo antes de que el cuerpo los solucione. Hay un riesgo para los deportistas de alto nivel de perder nivel de rendimiento y de no recuperarlo nunca. Ya hemos tenido casos de jugadores infectados en Europa y pronto sabremos si han recuperado la totalidad de sus capacidades".

El campeonato se retomará tras dos meses de suspensión, con pocos entrenamientos y sin amistosos. ¿Cuál es el peligro?

"Evidentemente, los jugadores no se han preparado de manera óptima. En función del grado de preparación, los riesgos de lesión aumentan. Se puede pensar que los futbolistas van a estar más expuestos a las lesiones y que veremos más lesiones musculares, pero también del aparato locomotor, de los tendones. No se puede comparar con un inicio de temporada, al que se suele llegar tras un periodo de entrenamientos muy intensos y una pausa corta para que el cuerpo pueda regenerarse y es entonces cuando comienzan la temporada. Esto no ha sido ahora posible para todos los equipos".

¿Cómo dar el 100% en un partido sin aprehensión después de haber estado durante semanas en un mundo en el que había que evitar los contactos?

"Es la cuestión. No soy psicólogo, es difícil evaluar. Pero creo que va a ser una transición difícil y que no será algo forzosamente bueno para el rendimiento. Habrá que considerar también estos factores y contarlos entre los factores de riesgo de lesiones".

