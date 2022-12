El Inter Miami ya hizo historia este viernes en la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos y no ha sido precisamente por su buen fútbol o triunfos sino por haber violado las normas del presupuesto salarial que le ha costado una multa de dos millones de dólares, la mayor de todos los tiempos.

La liga también impuso a la organización de Miami la reducción de 2,272 millones de dólares en el apartado de asignaciones, que serán repartidos entre las temporadas del 2022 y 2023.

El base a un total disponible de 19,2 millones de dólares en esas dos temporadas, la multa de dinero por asignación asciende al 11,9% del presupuesto salarial del Inter Miami durante ese tiempo.

Además, la liga también emitió una multa personal de 250.000 dólares al dueño gerente del Inter Miami, Jorge Mas.

La MLS anunció el pasado marzo que abría una investigación sobre la contratación del mediocampista francés Blaise Matuidi y si cumplía con el presupuesto de salario de la liga y las pautas vigentes.

El resultado de la investigación no ha podido ser más demoledor y humillante para el Inter Miami en su gestión al comprobarse que se dieron todo tipo de irregularidades no solo con Matuidi sino también con el colombiano Andrés Reyes, que ya no está con el equipo, milita con los New York Red Bulls, y las adquisiciones de los argentinos Leandro González Pirez, Nicolás Figal y Julián Carranza.

La liga no ha querido involucrar a los jugadores y se ha limitado a decir que habían cometido ninguna infracción ni conocían nada en las que participaba el equipo.

Si bien las multas son significativas, la multa por asignación de dinero equivale a un gran golpe para el Inter Miami y debería afectar significativamente la capacidad del equipo para presentar una lista competitiva.

Las sanciones eclipsan la multa récord anterior de 150.000 dólares, que se impuso en 2015 al dueño del Real Salt Lake, Dell Loy Hansen, por los comentarios que hizo sobre las negociaciones en curso del convenio colectivo.

Además, el exdirector deportivo / COO de Miami, Paul McDonough, quien ocupó ese puesto en 2020 antes de asumir el cargo de director deportivo en Atlanta United FC esta temporada, ha sido suspendido por la liga hasta la temporada 2022.

Nada más conocerse la suspensión de McDonough, el Atlanta Unitede decidió su despido de la organización.

El comisionado de la MLS, Don Garber, reiteró a través de un comunicado oficial que "La integridad de nuestras reglas es sacrosanta, y es un principio fundamental de nuestra liga que nuestros clubes son responsables de adherirse a todas las regulaciones de la liga".

Garber fue categórico al admitir que las violaciones habían sido "muy graves" y advirtió que esperaba una colaboración completa por parte de todos los equipos de la liga y que no habría ningún tipo de concesión a los que intenten violarlas de nuevo.

Por su parte, el Inter Miami, también a través de un comunicado, Mas reconoció que habían violado las reglas de la MLS durante toda la primera temporada en la liga.

Luego se limitó a decir que habían trabajado en estrecha colaboración con la liga y ahora se sentían más reforzados como equipo de cara a construir un futuro solido y sostenible a largo plazo con la presencia de Chris Henderson como su nuevo director deportivo desde este mismo año.

"El Inter Miami es un club ambicioso con grandes aspiraciones. Creemos que nuestra base de aficionados, mercado y grupo de dueños nos impulsa a ser uno de los equipos de fútbol más seguidos de América del Norte en el mundo. Estamos comprometidos a apoyar a nuestro equipo y a construir la plantilla ejemplar", añadió Mas.

Además, la liga también ha establecido al Inter Miami, del que también es dueño el exjugador inglés David Beckham, que elabore un plan para garantizar el cumplimiento de las reglas de presupuesto salarial de la liga.

Ese plan se entregará a la MLS el próximo lunes ha más tardar y sin el cual tampoco podrán operar en el futuro.

La MLS ha utilizado durante mucho tiempo un presupuesto salarial para limitar los costos de compensación de los jugadores.

Estas cantidades se negocian colectivamente con la Asociación de Jugadores de la MLS. El total permitido para 2020 es de 9,225 millones de dólares, y aumenta a 9,325 en 2022 y luego a 9,83 millones en 2023.

La mayor parte de los salarios de los Jugadores designados no se contabilizan en el presupuesto salarial, pero los equipos están limitados a tres Jugadores Designados por temporada.