"España no puede faltar en una Eurocopa, es importante para el país; no podemos tener más descuidos"

En pleno terremoto en la Real Federación Española de Fútbol, Fabián Ruiz (Los Palacios y Villafranca, 3 de abril de 1996) lanza un mensaje para desviar las miradas a lo deportivo. "España no puede faltar en una Eurocopa", y buena parte de su clasificación se la juega en Tiflis frente a Georgia.

Con la situación que se vive en la Federación y ante la importancia de los dos próximos compromisos de España, obligados a ganar a Georgia y Chipre tras el batacazo de Escocia, los internacionales valoraron la forma de actuar en una reunión. Decidieron sacar un comunicado y mantener las entrevistas. Dar la cara, para muchos tarde (quince días después de los hechos), y responder a todo. Con poca gana de nombrar a Luis Rubiales y a las compañeras de la selección femenina.

Fabián lo hizo para EFE con el deseo de avanzar al próximo capítulo, tratando con naturalidad el reencuentro en el PSG con Luis Enrique, el técnico que le proyectó en la selección pero que, de golpe y sin darle una razón, dejó de contar con él; analizando la figura de Kylian Mbappé, la 'explosión' inesperada a sus 16 años de Lamine Yamal y, sobre todo, tratando como finales los dos próximos compromisos de la Roja.

Pregunta: El comunicado ha despertado críticas de los que piensan que llega muy tarde o por considerar que es un apoyo tibio a las internacionales con un punto final para que no se os pregunte. ¿Por qué no se hizo antes?

R: Al final no podemos meternos dentro de la cabeza de las personas, cada uno tiene una opinión y un pensamiento. El comunicado lo hicimos cuando creímos oportuno, cuando nos reunimos todos. Es difícil poner de acuerdo a tantos jugadores a la vez y entre todos nos pusimos de acuerdo para escribirlo y sacarlo. No podemos meternos en lo que piensen los demás. Creímos que era oportuno sacarlo en este momento y ahora pensamos en fútbol dejando este tema ya apartado.

Fabián Ruiz vistiendo los colores de la Selección de España. Foto: AFP.

P: Luis de la Fuente ha sido señalado por su imagen en la Asamblea aplaudiendo a Rubiales que le hizo salir a pedir perdón. ¿Cómo lo ven los jugadores tras ver a parte de España pedir su dimisión?

Respuesta: Lo he visto como todo el mundo, es una situación complicada y difícil que ha provocado que él mismo haya salido pidiendo perdón, diciendo que se equivocó. Nosotros nos reunimos el primer día para hacer el comunicado en el que dijimos lo que pensamos y queremos olvidarnos de esa situación que, la verdad, ha sido difícil para todo el mundo. No nos sentimos cómodos hablando, preferimos hablar de fútbol que es lo que nos gusta y por eso sacamos ese comunicado, para dejar ese tema un poco al lado y centrarnos un poco más en estos dos partidos que son muy importantes para nosotros.

P: ¿Cómo vivió Fabián todo lo que ha ocurrido con Rubiales?

R: Era una situación difícil, no apropiada, pero ya nos gustaría centrarnos en el fútbol que es lo que de verdad nos importa. Ganar los dos partidos y dar un paso hacia la clasificación.

P: Vayamos con ello. Titular en la conquista de un título once años después, en la Liga de Naciones el pasado junio, ¿siente que su rol en la selección va creciendo?

Respuesta: Estoy muy contento de poder estar aquí disfrutando de la selección. Es un orgullo poder representar a tu país. Sabemos que tenemos dos partidos importantes de clasificación a la Eurocopa, no será fácil pero los afrontamos de la mejor manera haciendo lo que nos pide el míster para llevarnos los seis puntos.

P: Su crecimiento en la selección se frenó en seco con Luis Enrique y, las cosas del fútbol, meses después se reencuentran en el PSG... ¿Han hablado de lo que ocurrió?

R: No creo que ocurriera nada, al final tenemos la suerte de contar con jugadores muy buenos en nuestro país y solo pueden venir 23. Al principio contaba con la confianza de Luis Enrique y luego dejé de venir. No pasó nada. Los entrenadores traen a la selección a los que consideran mejores en ese momento y ahora estoy contento de poder tenerle en París con nosotros. Estamos creciendo, haciendo un fútbol bonito y el equipo va mejorando. Contento de volver a trabajar con él porque es un gran entrenador.

P: ¿No le ha dado explicaciones de lo que tiene que mejorar y la razón por la que le dejó de llamar?

R: Nada, la verdad que el primer día que llegó le di la enhorabuena y en ningún momento hemos hablado de la selección.

P: ¿Qué aprendió de convivir en un vestuario que juntó a varios de los mejores jugadores del mundo con Messi, Mabppé, Neymar?

R: Todo jugador que llega a un vestuario de altísimo nivel como el del PSG, con los mejores jugadores del mundo, aprende en el día a día, te hace crecer y mejorar. El año pasado me sirvió de mucho, crecí en ese aspecto y fue un privilegio disfrutar de ellos en el terreno de juego y fuera.

P: ¿ Y de Leo Messi?

R: Aprendí muchísimas cosas de él, sobre todo ver cómo un jugador que lo había ganado todo que se entrenara como entrenaba, con la ilusión de un niño pequeño, de querer cada día aprender, mejorar, ganar. Al final te hace ver que el fútbol va más allá de los títulos, es una ambición muy bonita, y pese a todo lo ganado y ser el mejor jugador del mundo, mantiene ese hambre todavía.

P: ¿Cómo se convive en un vestuario de tantas estrellas y tantos egos?

R: Puedo hablar solo cosas buenas. Teníamos muy buen vestuario, cada uno con lo suyo porque somos diferentes pero dentro del vestuario nos llevábamos muy bien. Fue un año difícil en el tema deportivo pero había muy buena relación, estábamos muy unidos y fue una bonita experiencia.

P: Para Fabián, ¿quién es el mejor jugador del mundo?

R: Mbappé, lo está demostrando. Está a un nivel altísimo, nos da muchísimo y espero que podamos disfrutar mucho tiempo de él.

P: ¿Cómo es en las distancias cortas? Porque se comienza a alimentar una leyenda de su personalidad y el ego que no le deja en buen lugar...

R: Pues igual que es conmigo lo es con todo el mundo, una persona muy tranquila, un tipo normal que le gusta mucho bromear, siempre lo está haciendo. Le gusta mucho competir, ganar siempre, mejorar. Es una suerte tenerle con nosotros dentro del terreno de juego pero también fuera, porque aprendes muchísimas cosas de él. Contentísimo de que esté con nosotros.

P: Viendo su verano, llegando a estar apartado hasta de los partidos, ¿llegó a temer que este año sí se fuese al Real Madrid?

Fabián Ruiz en entrenamiento con la 'Roja'. Foto: AFP.

R: Al final nosotros no hablamos del futuro de nadie, estamos súper contentos, encantados de que esté con nosotros, poder disfrutar de él y espero que así sea durante mucho tiempo más.

P: Volviendo a la selección: Pedri, Ansu, Gavi, ahora Lamine Yamal con 16 años. Se va rebajando la edad en dar el salto a la absoluta. ¿Qué está pasando en el fútbol español?

R: Es positivo que jugadores tan jóvenes demuestren lo que están demostrando con 16 y 17 años. No es fácil, por eso juegan donde juegan en la elite y vienen a la selección. Espero y deseo que sigan este camino porque les espera una carrera por delante muy larga y bonita. Tienen que seguir trabajando para mejorar porque son muy jóvenes.

P: ¿Le ha sorprendido el descaro de Yamal?

R: Es impresionante cómo un niño de 16 años está haciendo lo que está haciendo. Es un jugador desequilibrante y ya está en el primer equipo del Barcelona que no es nada fácil. Por eso ha tenido la llamada del míster, para estar con la selección española. No es fácil a su edad pero es un jugador que nos puede dar mucho porque es desequilibrante en el uno contra uno, atrevido, tiene mucha personalidad y al final nos puede aportar muchísimo.

P: Viendo ausencias de Italia en grandes torneos recientes como el Mundial, ¿es un aviso de cara a la Eurocopa?

R: España no puede faltar en una Eurocopa. Es muy importante para nosotros y el país. No podemos tener más descuidos como el de Escocia, tenemos que ganar todos los partidos que nos quedan y el más importante es el viernes. Ya hemos jugado en Georgia, sabemos que no es un campo fácil y tenemos que llevarnos los tres puntos para estar en la Eurocopa.