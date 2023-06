Estados Unidos recontrata a su director técnico: Gregg Berhalter asume de cara al Mundial 2026

Seis meses después de su conflictiva salida del cargo, Gregg Berhalter fue nombrado de nuevo seleccionador de Estados Unidos de cara al Mundial de 2026 del que serán coorganizadores.

Berhalter terminó contrato con el 'Team USA' después de guiarlo hasta los octavos de final del Mundial de Catar-2022 y no fue renovado en medio de una agria disputa pública con el prometedor jugador Gio Reyna y su familia y de una investigación por un caso de violencia doméstica que cometió hace tres décadas.

US Soccer llevó a cabo desde inicios de año un proceso de selección de otro técnico pero finalmente se decantó por restituir a Berhalter en el puesto.

Desde la salida de Berhalter, Estados Unidos estuvo dirigido por técnicos interinos como Anthony Hudson y BJ Callaghan, quien guió el jueves el triunfo de Estados Unidos 3-0 ante México en las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf en Las Vegas (Nevada).

Callaghan se sentará también en el banquillo estadounidense el domingo la final de la Liga de Naciones ante Canadá y en la Copa Oro que arranca en menos de diez días.

Berhalter, por su parte, estaba en conversaciones con otros equipos como el América de México.

"Nunca había tratado con ellos antes y quedé muy impresionado por el nivel con el que trabajan, su staff, su dirección", dijo Berhalter este viernes sobre la escuadra mexicana durante su presentación como seleccionador.

"Era una posibilidad interesante, pero les dije que tenía que hacer esta entrevista (con US Soccer). Me hubiera arrepentido siempre si no me hubiera dado esta oportunidad. Por suerte conseguí el trabajo", afirmó el técnico en el evento celebrado en un hotel de Las Vegas.

Para justificar la recontratación de Berhalter, US Soccer aseguró que tomó la decisión después de un amplio proceso de búsqueda a nivel global.

"Cuando comencé esta búsqueda, mi objetivo era encontrar a alguien con la visión adecuada para llevar este programa a nuevas alturas en 2026", dijo Matt Crocker, nombrado director deportivo de la federación el pasado abril.

"Gregg tiene esa visión, así como la experiencia y la mentalidad de crecimiento dentro y fuera del campo para hacer avanzar a este equipo", añadió.

"Trabajo por hacer" con Reyna

Giovany Reyna, jugador del Borussia Dortmund Foto: AFP

Berhalter, exjugador mundialista en 2002 y 2006, fue nombrado seleccionador de Estados Unidos tras el fracaso del equipo a clasificar al Mundial de Rusia-2018.

En 2021 dirigió a Estados Unidos en los triunfos en la Liga de Naciones y la Copa Oro y luego aseguró la clasificación a Catar-2022, donde cayó en octavos ante Países Bajos con un joven plantel que tenía como gran objetivo ganar experiencia para el próximo Mundial.

A la vuelta de Doha se disparó una agria disputa pública entre Berhalter y la familia de Gio Reyna, cuando el seleccionador hizo saber que la joven perla del Borussia Dortmund casi fue expulsado de la concentración en Catar por problemas de actitud en los entrenamientos.

Reyna, que apenas dispuso de minutos de juego en el Mundial, reaccionó con enfado a esos comentarios públicos y, en un sorprendente giro, se reveló que sus padres alertaron a US Soccer de una agresión cometida por Berhalter en 1991, cuando propinó una patada a su actual esposa, Rosalind, cuando eran novios en la universidad.

Claudio Reyna, padre de Gio, fue capitán de Estados Unidos y compañero de equipo de Berhalter.

Respecto a Gio Reyna, "reconozco que hay trabajo por hacer", declaró Berhalter. "Gio es un jugador importante para este equipo. Es una persona de gran talento. Tengo la obligación y el compromiso de entrenarle como a cualquier otro jugador y quiero sacar lo mejor de él".

El contrato de Berhalter como seleccionador terminó a finales del año pasado y no fue renovado mientras se llevaba a cabo la investigación por la agresión, que el DT admitió desde el principio y por la que se disculpó.

Al término de las pesquisas en marzo, US Soccer dijo que no había "impedimentos legales" para que Berhalter fuera candidato de nuevo al cargo pero a su vez comenzó un amplio proceso en el que tenía a otros candidatos por delante.

Jesse Marsch, extécnico del Leeds United, se consideraba el gran candidato al puesto, pero también se reportaron otros nombres como el del exfutbolista francés Patrick Vieira.

En los últimos meses Berhalter, de 49 años, había recibido el apoyo público de algunos jugadores de la selección, especialmente de su figura, Christian Pulisic (Chelsea).