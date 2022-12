Este es el panorama de la Eliminatoria Suramericana, antes de las fechas 17 y 18

Brasil es la única ya clasificada al Mundial Rusia-2018 entre las diez de Suramérica, mientras su archirrival Argentina de Messi y Chile, vigente bicampeón de América, están en zona de riesgo.

El equipo de Neymar fue el primero a nivel mundial en obtener pasaje a Rusia-2018, al margen del seleccionado anfitrión.

A falta de dos jornadas, sus seguidores, Uruguay (segundo con 27 puntos) y Colombia (26) están muy cerca de lograr su boleto a Rusia 2018.

Uruguay y Colombia, a un paso

A falta de dos jornadas para la culminación del premundial suramericano, Uruguay se hará del otro de los tres boletos directos aún disponibles, si el jueves vence de visita a Venezuela, ya eliminada.

De su lado, una victoria en casa ante Paraguay le asegurará a Colombia al menos el repechaje, aunque con una combinación de resultados también puede sellar visa al Mundial una jornada antes de la conclusión de la clasificatoria.

Perú (24 puntos), Argentina (24 puntos pero peor saldo) y Chile (23) librarán una lucha sin cuartel por el cuarto boleto y la repesca, pero están expectantes Paraguay (21) y Ecuador (20), ambos con posibilidades remotas.

El repechaje lo jugará la selección sudamericana clasificada en quinto lugar ante Nueva Zelanda.

Argentina y Chile, en riesgo

Argentina recibirá el jueves a Perú, en el gran partido de la jornada entre dos rivales directos por uno de los cupos.

La selección de Messi, quinta, está en zona de repesca y puede quedar fuera de un Mundial por primera vez desde México-1970. En ese período la albiceleste logró sus dos títulos mundiales, en su casa en 1978 y en México-1986, con Diego Maradona como figura estelar.

Igualmente puede ser eliminada Chile, en sexto lugar, que ganó los dos últimos trofeos de Copa América, en 2015 y 2016, en la mejor etapa de su historia.

En cambio Perú (cuarta), llegó por primera vez a zona de clasificación directa la fecha pasada y un resultado favorable ante Argentina la dejará muy bien posicionada para lograr su tiquete por primera vez desde España-1982.

Así será la fecha 17

Bolivia vs. Brasil (3:00 p.m.)

Venezuela vs. Uruguay (4:00 p.m.)

Colombia vs. Paraguay (6:30 p.m.)

Chile vs. Ecuador (6:30 p.m.)

Argentina vs. Perú (6:30 p.m.)

Tabla de posiciones de la Eliminatoria