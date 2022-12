Estos son los jugadores a los que les pondrán falla en el Sudamericano Sub-20 de Chile

El colombiano Juan Camilo "Cucho" Hernández, el brasileño Vinicius Junior y el argentinio Ezequiel Barco, son algunas de las grandes figuras que no estarán en el certamen.

Presos del éxito de sus canteras para formar jugadores de élite, las selecciones sudamericanas debieron dejar fuera del torneo Sudamericano Sub-20 de Chile a algunas de sus grandes figuras.

Esos casos los encabeza el brasileño Vinicius Junior, el gran astro que se pierde la competencia. Real Madrid se negó a desprenderse de su talento durante un mes de disputa caliente en la Liga de España y dejó al continente suramericano sin la posibilidad de disfrutar del 'crack'. La misma suerte corrió Paulinho, quien debió quedarse en el Bayer Leverkusen.

Colombia también es 'víctima' de Europa. La gran figura de la selección nacional, Juan Camilo "Cucho" Hernández, quedó fuera del torneo por decisión del Huesca, de España.

En Argentina, la mayor ausencia es la Ezequiel Barco, descartado por una lesión en su rodilla. Similar salida a la del jugador de la MLS es la del volante de Boca Juniors, Agustín Almendra.

En el caso de Chile, quedó desafectado por lesión el mediocampista de la Universidad Católica, Ignacio Saavedra y el atacante de la Universidad de Chile, Nicolás Guerra, tras sufrir un desgarro.

Mientras que por los lados de Ecuador, su figura, Stiven Plaza, no estará en el certamen, ya que recientemente firmó con Real Valladolid y el equipo español no lo autorizó para jugar el Sudamericano.

"No fue una decisión de él. No es tan comprensible porque los clubes saben que estas competencias son de alto nivel, pero no podemos hacer nada", sostuvo Jorge Célico, entrenador de la selección ecuatoriana Sub-20.

Finalmente, en el combinado peruano, Michel Rasmussen, jugador de Melgar, y quien estuvo en todo el proceso de preparación para el torneo, e incluso fue sparring del seleccionado dirigido por Ricardo Gareca en el Mundial de Rusia, no entró en la lista final diseñada por el estratega Daniel Ahmed

El Sudamericano Sub-20 iniciará el jueves, finalizará el 10 de febrero y tendrá como sedes Rancagua, Talca y Curicó. Podrá disfrutar de todo el certamen por la pantalla de Gol Caracol y GolCaracol.com.

