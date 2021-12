Estos son los partidos para ver en lo que queda del 2021, en el fútbol mundial

El 2021 entró en su última semana, pero eso no afecta para nada al transcurso normal de los grandes partidazos en el fútbol mundial. Por esa razón, le traemos los partidos que se jugarán en estos días que le quedan al año.

Lunes

Championship

12:30 p.m.: QPR vs. Bournemouth

Premier League

3:00 p.m.: Newcastle vs. Manchester United

Martes

Premier League

10:00 a.m.: Southampton vs. Tottenham

10:00 a.m.: Crystal Palace vs. Norwich

10:00 a.m.: Watford vs. West Ham

3:00 p.m.: Leicester vs. Liverpool

Miércoles

Liga de China

7:00 a.m.: Shenzhen vs. Changchun

Liga de Catar

8:10 a.m.: Al Shamal vs. Al-Rayyan

Premier League

2:30 p.m.: Chelsea vs. Brighton

3:15 p.m.: Brentford vs. Manchester City

Jueves

Premier League

2:30 p.m.: Everton vs. Newcastle

3:15 p.m.: Manchester United vs. Burnley

Primeira Liga

4:00 p.m.: Porto vs. Benfica

Viernes

Liga de España

10:15 a.m.: Valencia vs. Espanyol