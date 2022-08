"Estoy luchando por mi vida y la de mi familia para salir de las garras de este hermano, Paul Pogba"

En las últimas horas se dio otra manifestación y extensa publicación de Mathias Pogba, el hermano del famoso Paul, quien ha levantado polvareda al hacer públicos líos familiares, temas de supuesta brujería y malos procederes de su parte.

Ahora, Mathias también indicó que teme por lo que le pueda pasar a él y a sus familiares más cercanos. Hasta ahora Paul Pogba no ha dicho nada sobre el polémico caso que tiene resonancia en Francia y que le da la vuelta al mundo.

Acá la carta del hermano de Paul Pogba

"Hola a todos. ¡Qué agitado comienzo de semana! Y me doy cuenta de que mucha gente y los medios ya han decidido que las palabras de Paul son la verdad absoluta sin siquiera tener que comprobarlo, ya que la estrella lo dijo y cualquiera que no tenga la misma carrera debería callarse.

Sí, lo sé, algunos se ríen de la verdad por fanatismo hacia El Gran Paul Pogba, y para otros solo importa el Mundial. Algunos habrían hecho la vista gorda con Michael, MJ, si hubiera engendrado otra Billie Jean.

Allí realmente no puedo hacer nada contra la ceguera voluntaria. Así que estoy hablando con otros que realmente quieren entender. También les recuerdo que originalmente solo había dicho que iba a revelar cosas, pero al final aún no había revelado nada, fue el pequeño Paul, asustado y desacertado, quien envió a sus soldados con túnicas negras. Él es el que empezó a revelar cosas de sí mismo de una manera que estaba orientada y arreglada a su manera y desde entonces yo solo he estado respondiendo.

Porque todas las palabras de Paul, desde la audiencia a principios de agosto, antes de mis videos, hasta la respuesta de sus abogados y las respuestas de sus partidarios, solo tienen la intención de arrastrar mi nombre por el lodo.

Así que pregunto por qué me apresuro a afirmar que lo que tengo que decir solo se refiere a la historia de la brujería. ¡¿Porque sería difícil hablar del llamado chantaje en este caso?!

Entonces, ¿no sería mejor darse prisa y recalcar que el hermano mayor sería simplemente un hombre celoso hambriento de dinero dispuesto a hacer cualquier cosa para desacreditarlo antes de que hable? ¿No es para eso que están todas las cuentas falsas a mi nombre? ¡No, no aceptamos la conspiración aquí!

El público se enfada y acusa de traición sin saber nada. Si el hermano mayor se ha visto obligado a hablar públicamente porque corre el riesgo de perder la vida o la libertad por culpa de su hermano menor que lo quiere muerto o preso. ¿¡No es más bien el hermano pequeño quien lo habría traicionado!?

¿¡O es menos grave, porque él es una estrella mundial, y yo, un humano común y corriente y todos aquellos como yo, deberíamos aceptar morir en silencio por la gloria del injusto prodigio!? Por supuesto que a algunos les gustaría, pero lo siento, ¡no estoy de acuerdo! ¡Hazlo tú mismo si quieres!

Así que aunque no lo crean, estoy luchando por mi vida y la de mi familia para salir de las garras y trampas de este hermano. El mundo se basa en las apariencias, pensando que todo estaba bien con nosotros, pero la realidad es que hay una familia en dolor y en peligro...

Esto se debe a mi hermano, quien por dinero y fama perdió el sentido de la realidad hace mucho tiempo. La gente habla de arreglar las cosas como familia, pero si ese hermano no quiere hablar y es terco en destruir la familia, ¿Qué opción queda?

Entonces, la única forma de supervivencia que tengo es exponer sus mentiras y su impostura. Por eso confirmé su brujería, porque lo que importa aquí no es si funciona o no, o si crees en ella o no, sino lo que implica como maldad. Porque estas prácticas requieren que hagas cosas malas para sus rituales con voluntad de dañar. Entonces aprovecho para preguntar, ¿Paul no negó en la base haber recurrido a morabitos?

Entonces, ¿por qué admitió esto ante los investigadores: "Pogba le dijo a la policía que ya había pagado un morabito de su séquito para protegerse de lesiones" (fuente: Franceinfo). Y para protegerse de lesiones, ¿es necesario pagar millones de euros a este mago durante años? (Especialmente porque no funcionó) y los investigadores y las autoridades fiscales pueden verificar esto fácilmente con el banco central de Londres"

Además, en su empeño por desacreditar a cualquiera que conozca sus pequeños secretos, Paul afirma que el dinero que ofreció a sus amigos de la infancia fue extorsionado, fácil de decir para los medios, pero ¿¡qué hacemos si este dinero está justificado por documentos oficiales y registrados, y hay prueba de un gesto consentido!? No es lo mismo, ¿verdad?

De todos modos, estoy feliz de ser apoyado en esta prueba y estoy muy agradecido con mis hermanos mayores y todos los que creen en mí. En fin, solo ten un poco de paciencia, se viene el destape de las mentiras y mi versión de los hechos!!!".