"Estuve 40 días sin comer nada, pero ya pasé el peor susto": Julio César Falcioni

El actual técnico de Banfield y exarquero histórico de América de Cali habló de la complicada intervención quirúrgica que tuvo y de su proceso de recuperación. Ya volvió a los banquillos.

Julio César Falcioni pasó el gran susto de su vida después de la operación por un nódulo en la laringe, que presentó complicaciones y cuyo proceso de recuperación tardó más de un mes, tiempo durante el cual estuvo alejado de la actividad deportiva con Banfield.

Este viernes, el ídolo de la hinchada del América, se refirió en forma jocosa al percance de salud que afrontó, en una charla publicada por el diario 'La Nación'.

Así, Falcioni dijo "ya pasé el peor susto, que fue en diciembre, en esa operación que fue larga y complicada y con muchos días de recuperación. Ahora estoy primero alimentándome bien, porque estuve 40 días sin comer nada y tomando las precauciones".

El argentino agregó que "fui para arriba y me mandaron de vuelta, decían que no necesitaban ni técnico ni nadie que jugara al arco, entonces me mandaron otra vez. La pasé bravo, estuve ocho días en terapia intensiva. Estoy haciendo los ejercicios de respiración para hacer el tratamiento y seguir jodiendo un poquito más", finalizó.

