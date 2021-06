Eurocopa 2021: el VAR y todas sus polémicas aparecerán por primera vez en este certamen

Un árbitro se lleva un dedo a su oreja, dibuja un rectángulo con sus dedos y se dirige a la pantalla de control mientras la palabra VAR aparece en las pantallas gigantes: la escena ya es habitual, aunque no en la Eurocopa, donde la asistencia por video al arbitraje entrará en vigor durante la edición que comienza el viernes en Roma.

. Las grandes fechas

La IFAB, la instancia garante de las reglas del juego, dio en marzo de 2016 su aprobación para utilizar la asistencia por video al arbitraje en una fase experimental. A partir de la temporada 2017-2018, el VAR se introdujo en la Serie A y la Bundesliga y después, al siguiente año, en los campeonatos de Francia y España. La Premier League inglesa hizo lo propio en 2019.

En el plano internacional, la FIFA empujó para instalar el dispositivo en el Mundial-2018 de Rusia. "Se trata de evitar los errores grandes y manifiestos, no de rearbitrar con la tecnología. El objetivo nunca ha sido verificar cada incidente menor y siempre habrá casos donde serán posibles opiniones diferentes", decía entonces Pierluigi Collina, presidente de la comisión de árbitros de la FIFA.

"Es demasiado pronto", consideraba en la misma época el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin. "Sé que no habrá marcha atrás pero, en este tema, soy un poco conservador. El árbitro tiene que seguir siendo el juez, sino es como si fuera un robot el que toma las decisiones".

Pero la UEFA eligió seguir el movimiento y el VAR llegó a la Liga de Campeones en febrero de 2019 y después, este verano (boreal), a la Eurocopa. En la última edición, en 2016 en Francia, estaba en vigor el arbitraje con cinco colegiados.

. Los casos en concreto

El objetivo anunciado en el momento del lanzamiento del dispositivo era el de una "interferencia mínima para un beneficio máximo". La UEFA lo recordó este lunes, los asistentes de video solo deben intervenir "cuando un árbitro comete un error claro y evidente o en caso de incidente importante no señalado".

Según el protocolo en vigor, el VAR solo afecta a cuatro casos en concreto susceptibles de "cambiar el curso de un partido":

. verificación en caso de gol (validado o no)

. verificación en caso de penalti (pitado o no)

. verificación en caso de tarjeta roja directa (mostrada o no)

. verificación de la identidad de un jugador sancionado;

El visionado de las imágenes puede ser pedido por el árbitro principal o, es el caso más frecuente, efectuado a iniciativa de los asistentes de video. La verificación puede abarcar toda la fase ofensiva que precede al incidente, lo que significa que un gol puede, por ejemplo, ser anulado por una falta cometida con mucha antelación.

Los asistentes de video no pueden tomar ninguna decisión, eso siempre es cosa del árbitro principal.

. El funcionamiento

Durante la Eurocopa, además de los 18 equipos arbitrales, 22 colegiados estarán a cargo del VAR. La totalidad del grupo de los asistentes de video estará en Nyon, en Suiza, en la sede de la UEFA, donde se han instalado dos "Var-Rooms".

Los equipos VAR están compuestos por un árbitro de video principal (el VAR), que está en contacto con el árbitro principal del terreno de juego y está apoyado por dos asistentes (AVAR), donde hay uno encargado específicamente del fuera de juego.

Ese grupo está acompañado de tres técnicos de video y de un asistente más encargado de coordinar el trabajo de todo el equipo.

"Estamos muy cómodos con este sistema centralizado en Nyon y todos los ensayos han sido muy positivos. Estamos seguros de que el VAR será muy útil durante esta Euro y pensamos que tenemos los mejores VARs del mundo", declaró el presidente de los árbitros de la UEFA, Roberto Rosetti.

"El objetivo es que sean atentos, claros y que demuestren coherencia y uniformidad en sus intervenciones", añadió el excolegiado italiano.