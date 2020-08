Éver Banega y un adiós a lo grande: se marcha del Sevilla como todo un ídolo

View this post on Instagram

Felicidades a todos por este nuevo logro .. Dicen que nunca se rinden y hoy quedo demostrado que el que sueña y cree se pueden conseguir cosas importantes !!! Esta copa vuelve para sevilla 🔴⚪️ muchas gracias a todos nuestros familiares y la hinchada que sin ustedes no hubiese sido posible conseguirlo una ves más !!!! VAMOS MI SEVILLA POR SIEMPRE ❤️❤️