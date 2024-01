Everton vs Crystal Palace, EN VIVO: hora y dónde ver el juego de la FA Cup

Este miércoles finalizará la tercera ronda de la FA Cup y el partido más destacado del día es el que enfrenta a Everton y Crystal Palace, dos equipos de la Premier League que lucharán por conseguir un cupo en la siguiente fase del torneo de clubes más antiguo del mundo.

Se espera que en las ‘Águilas’ haga presencia el colombiano Jefferson Lerma, quien estuvo presente en el primer partido entre Everton y Crystal Palace, el cual terminó empatado 0-0, motivo por el cual se tuvo que repetir el enfrentamiento para desempatar y conocer al conjunto ganador.

El colombiano estuvo en cancha hasta el minuto 84 cuando fue sustituido por Odsonne Edouard. Por eso, es probable que esté presente desde el arranque este miércoles 17 de enero.

Jefferson Lerma, volante del Crystal Palace, de Inglaterra. Foto: @CPFC.

“Ha sido un período de cambios, de momentos hermosos con aspiraciones diferentes. Siempre que haces un cambio llegas emocionado con una nueva sensación de éxito, de alcanzar nuevas metas. Ese fue el desafío que acepté cuando decidí dejar el sur de Inglaterra. He disfrutado al máximo cada partido que he jugado aquí, no sólo siento la conexión con los aficionados, sino también con mis compañeros y todo el personal que trabaja en el club. He sentido la calidez y la armonía de los aficionados”, fueron las recientes palabras de Lerma refiriéndose a su llegada a los londinenses.

¿Cómo va el Everton en la Premier League?

El conjunto de Liverpool se encuentra en la posición número 17, luego de un inicio complicado en la temporada donde acumula solamente 17 puntos, producto de ocho triunfos, tres empates y 10 derrotas. Actualmente se encuentra a solo una unidad de los puestos de descenso.

¿Cómo va el Crystal Palace en la Premier League

Por su parte, el Palace se encuentra en la casilla 14, con 21 unidades. A lo largo de los 20 partidos de la temporada, ha conseguido cinco triunfos, seis igualdades y nueve caídas.

Hora y dónde ver el juego Everton vs Crystal Palace

Fecha: miércoles 17 de enero

Hora: 2:45 p.m.

Canal: Star +