Exagente de Antoine Griezmann: “La actitud de Lionel Messi es deplorable, es el régimen del terror”

Antoine Griezmann no ha tenido un buen capítulo en su vida en el Barcelona , donde en lo deportivo no ha cumplido y en lo personal se habla mucho de la posible mala relación con Lionel Messi .

En las últimas horas, Eric Olhats, exagente del delantero francés y quien fue el que lo descubrió, dejó unas declaraciones polémicas en una entrevista con ‘France Football’.

“Antoine llegó a un club en el que Messi tiene la mira en todo, tanto emperador como monarca y no recibió con buen agrado la llegada de Antoine”, señaló.

Además, sin guardarse nada, afirmó que “su actitud ha sido deplorable y le hacía sentir mal. Es el régimen del terror porque o estás con él o estás contra él”.

A pesar de eso, Eric Olhats mencionó que conociendo a Antoine Griezmann no generará discusiones e intentará mejorar su nivel en la cancha,

“Griezmann solo va a intentar solucionar sus problemas en el campo, nada más. Nunca entrará en conflicto con nadie. No es lo suyo en absoluto. Y no es falta de personalidad. Le encanta el fútbol y nada más, no quiere entrar en disputas con nadie. Le he visto pasar por tantos momentos complicados que sacará adelante la situación”, concluyó.