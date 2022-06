Fabián Ángel se despidió de Junior y va rumbo al Newell's Old Boys, de Argentina

Todo parece que está cerrado y finiquitado. Fabián Ángel se convertirá en nuevo jugador del Newell's Old Boys, de Argentina. Esas son las últimas noticias que llegan desde territorio argentino. Afirma este martes el medio 'La Capital' que el talentoso volante, de 21 años, viajará este mismo día a dicho país, luego de que se despidiera del Junior de Barranquilla por medio de sus redes sociales.

De acuerdo a este medio, Ángel llegará a Newell's a "préstamo por un año con cargo y opción/obligación de compra por el 70 por ciento del pase y con un contrato hasta 2026".

Y es que después de largas negociaciones entre el conjunto argentino y el club barranquillero, finalmente llegaron a un acuerdo y Fabián Ángel podrá sumarse a su plantel, el cual es conducido por Javier Esteban Sanguinetti. En dicha escuadra se encontrará con un compatriota, Willer Ditta.

"Sabía que algún día llegaría este momento de despedirme, por mis ganas y deseo de seguir cumpliendo metas y sueños. Hoy solo tengo palabras de agradecimiento para Junior, que me abrió las puertas, me ayudó a crecer, a darme a conocer y ayudarme a conquistar el sueño tan anhelado de ser futbolista profesional. Por estos 7 años vividos de mucho aprendizaje, de momentos únicos, de cosas inolvidables. Me voy con la espinita de no conseguir más títulos soñados con este club, pero feliz porque desde que llegue sentí el apoyo de toda la hinchada juniorista", esas fueron algunas palabras del centrocampista, nacido Sogamoso, Boyacá, en sus redes sociales.

¿Cómo le fue este 2022 a Ángel con el Junior?

El talentoso centrocampista jugó 372 minutos con la camiseta del Junior de Barranquilla en la Liga I-2022 y anotó un gol, el cual se lo convirtió al Envigado y recibió dos tarjetas amarillas. En Copa Colombia actuó 44 minutos, mientras que en la Sudamericana disputó 134 minutos.

Esta es la publicación de Ángel en sus redes sociales: