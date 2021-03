Fabio Capello, después del “miedoso” a Cristiano Ronaldo: “Lionel Messi es el genio absoluto”

Fabio Capello ha sido noticia en los últimos días por sus apreciaciones sobre las eliminaciones de Champions de Juventus y Barcelona. Primero, no reparó a la hora de criticar la actuación de Cristiano Ronaldo, pero un día después se deshizo en elogios a la hora de referirse sobre Lionel Messi.

“Los demás ganarán el Balón de Oro, como los ha ganado Cristiano Ronaldo, pero Lionel Messi es el genio porque hace cosas con calidad y velocidad que son impensables para los demás. Utiliza sus pies como otros utilizan sus manos. Esta noche he visto a un gran Messi y a un hermoso Barcelona”, señaló en Sky Sport.

Para el experimentado técnico italiano, “el Leo que vimos esta noche es un fenómeno al que pararon el portero y Marquinhos. Messi es un futbolista con algo diferente. Demostró una vez más que tiene algo más que los demás”.

Antes, había sido lapidario con la estrella de la Juventus ; a quien llamó “miedoso” y lo hizo responsable directo de la eliminación del equipo de Turín.

"El primero gol en el primer partido es un regalo, hay un gran descuido en el segundo. Ciertos goles no se pueden encajar. El penalti es otro regalo. Demiral está demasiado ingenuo, es un error gravísimo. Pero esto ya es lo más grave: Cristiano Ronaldo saltando y girando en la barrera. Quien esté en la barrera no puede tener miedo a ser golpeado. Es un error imperdonable que no tiene excusas", había afirmado el pasado miércoles.

