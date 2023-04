Facundo Medina, jugador de Lens, bromeó sobre como marcar a Lionel Messi: "Me da miedo a lastimarlo"

El argentino Facundo Medina, jugador del francés Lens bromeó sobre la marca que hará al astro del París Saint Germain y capitán de la selección 'albiceleste', Lionel Messi, en el partido que jugarán ambos equipos franceses el sábado, en disputa por el título de la Ligue 1.

"Se me hace más difícil marcar a Leo por miedo a lastimarlo", dijo consultado sobre a quién es más difícil marcar, si a Messi o Kylian Mbappé, ambos del PSG.

El defensor argentino, de 23 años, en un derroche de buen humor imaginó que en medio del partido abrazará a Messi para celebrar la reciente obtención de la Copa del Mundo.

"Imaginate una jugada, la agarra el '10' empieza a correr y yo lo empiezo a correr de atrás. Yo no le voy a meter, lo agarro de atrás, lo abrazo y le digo 'gracias por la Copa", comentó entre risas en un reportaje en tono jocoso con el programa "Son aviones" que se emite por Youtube.

Publicidad

Cuando luego le consultaron sobre qué pasaría con una jugada igual, pero en un mano a mano con MBappé, Medina rió y respondió "que lo traigan en ambulancia".

El jugador argentino también defendió a Messi de la silbatina que le profirió la hinchada del PSG.

"No me da bronca, pero qué les puedes decir, son franceses… Sin faltar el respeto a nadie, pero es otra cultura, son diferentes. Más los periodistas (…) Si silban a Messi, que tiene 14 goles, 14 asistencias, ¿qué me queda a mí?", se preguntó.

Publicidad

El París Saint-Germain se enfrentará al Lens el próximo sábado 15 de abril a las 2:00 p.m (hora de Colombia) en donde, en caso de que el Lens gane el encuentro, pondrá una gran presión sobre los parisinos ya que se encontrarían a solo tres puntos de distancia del liderato. Los de 'oro y sangre' han hecho una campaña ejemplar en donde figura el lateral izquierdo colombiano Deiver Machado, quien ha sabido convertirse en una de las piezas importantes para el equipo de Frank Haise, técnico francés.