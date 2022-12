Falcao García se siente “en el máximo nivel” y seguirá “en Mónaco o en otro club de Europa”

El delantero colombiano fue preguntado sobre su futuro, este viernes, en rueda de prensa y destacó que se siente en buenas condiciones para seguir jugando en El Viejo Continente.

Falcao García destacó que quiere seguir en Europa, sea en el Mónaco o en otro equipo del Viejo Continente.

En rueda de prensa, el goleador de la Selección Colombia mencionó que "me queda un año de contrato, pero realmente no sé. Estoy muy concentrado en la misión que tengo y siento que estoy en el máximo nivel y eso me pone feliz porque seguimos en la pelea”.

Por otra parte, del delantero colombiano señaló que “seguiré acá o en otro club de Europa. Mi pensamiento está con Mónaco y seguirá así durante el año que me queda de contrato y después ya veremos".

Así las cosas, Falcao no tiene planeado aún regresar a Surámerica, luego de varios rumores que hubo sobre un regreso a River Plate, o como en repetidas ocasiones lo ha mencionado, querer finalizar su carrera en Millonarios.

