Famoso técnico argentino y su sinceridad a toda prueba: "No tengo amistad con Lionel Messi"

Este viernes, en Argentina y en España, tuvieron resonancia algunas declaraciones realizadas por Diego Pablo Simeone, técnico de Atlético de Madrid, quien habló de Lionel Messi y su relación, luego de ser rivales en el torneo español.

"No tengo amistad con Messi porque no me tocó relacionarme más allá de un saludo, un respeto, cuando nos enfrenamos como rivales", le dijo Simeone a 'Espn'.

Más allá de ese comentario inicial, el 'Cholo' mostró respeto por el jugador que acaba de pasar de Barcelona al PSG, de la Liga de Francia.

"Pero sí tengo admiración por él. Por el futbolista, pero sobre todo por no haber cedido”, agregó el entrenador.

El timonel de los 'colchoneros' finalizó diciendo que “lo más valioso que tiene Messi, luego de haber ganado la Copa América, es que todos los años anteriores donde todos esperamos que como estaba él se podía ganar, y no es así porque no solo depende de él sino de todo un grupo, él sostuvo esa paciencia, esa tranquilidad y el triunfo le da valor al insistir en un futbolista que ha ganado todo”.