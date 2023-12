Felipe Melo y los motivos de su pelea con Kyle Walker, tras la final del Mundial de Clubes

Si bien Manchester City venció a Fluminense en la final del Mundial de Clubes 2023 y siguió extendiendo la racha ganadora de los equipos europeos en la competición; un hecho al final del compromiso se llevó todos los reflectores y tuvo a varios jugadores de los dos planteles como protagonistas: Felipe Melo y Kyle Walker.

Todo se trató cuando una vez el juez central decretó el final del duelo entre ingleses y brasileños, Felipe Melo encaró a Kyle Walker, generando minutos de tensión entre los presentes, pues nadie estaba entendiendo el porqué de la situación.

Minutos más tarde, en zona mixta el defensor de Fluminense comentó la razón por la cual decidió 'enfrentar' al futbolista del Manchester City. "He visto a los idiotas en las redes sociales diciendo que empecé un pelea. Yo no quería ninguna confusión. Grealish le faltó respeto con Fluminense y nunca dejaré que esto suceda. No importa dónde esté, siempre lucharé por mi institución. Él estaba gritando 'ole' al final del partido", declaró en principio el mediocampista sudamericano.

Pero no se quedó ahí y mencionó que de no dudaría en hacerlo de nuevo. "Yo no empecé ninguna pelea, al contrario, fui a defender a Martinelli, que estaba siendo increpado por Grealish. No me arrepiento, yo lo volvería a hacer. Soy un guerrero", sentenció el deportista brasileño.

Felipe Melo y Kyle Walker y su dura pelea, luego de la final del Mundial de Clubes. Foto: AFP

"Soy un guerrero, toda mi vida ha sido así, pero siempre he respetado. Cuando ganamos un partido 10-1 por la Copa Sudamericana, Fluminense fue respetuoso. Cuando le ganamos 5-1 a River Plate, también los respetamos; cuando ganamos la final de la Libertadores a Boca Juniors pasó lo mismo. Y así será para siempre", concluyó el campeón de la Copa Libertadores 2023.

Fluminense no logró traer el título a Sudamérica

El cuadro dirigido por Fernando Diniz arribó a tierras árabes con la ilusión de quedarse con el título del Mundial de Clubes, tras varios años en los cuales ningún equipo sudamericano lo haya logrado , pues el último fue Corinthians en el año 2012 cuando venció a Chelsea.

Sin embargo, y luego de haber dejado en el camino al club japonés Urawa Reds, Fluminense no pudo derrotar al Manchester City y se quedó en el segundo lugar de la competencia. No obstante, los fanáticos confían en lo que podrá ser el resultado final del Mundial de Clubes 2025, el cual contará con 32 equipos, varios de ellos sudamericanos; situación que eleva las esperanzas para que Sudamérica se corone nuevamente en una de las máximas competencia del balompié.