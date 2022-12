Fernando Batista, técnico de Argentina: "Nosotros sabemos cómo dañar a Colombia"

El entrenador de los argentinos habló horas previas al duelo con Colombia, en juego clave del Preolímpico 2020, con Ana María Navarrete, periodista de Noticias Caracol y Gol Caracol. Se refirió con respeto del equipo de Arturo Reyes.

La sede de concentración de la Selección de Argentina se abrió en la noche de este miércoles para una charla abierta entre Fernando Batista, seleccionador de la albiceleste, y nuestra enviada especial Ana María Navarrete.

Publicidad

Batista analizó el duelo frente a Colombia, de este jueves, a las 8:30 p.m., en la cancha del estadio Departamental Alfonso López, de la ciudad de Bucaramanga. El entrenador de los argentinos dejó en claro que este partido será diferente al que se jugó el 18 de enero pasado y en el que salieron ganadores por un 2-1, en la primera fecha del torneo que entregará dos cupos a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Acá los apartes más importantes y significativos de la entrevista con el profesor Batista:

El empate de Colombia con Brasil

"No me sorprendió el resultado, Colombia está a la altura de las cuatro selecciones que clasificamos a las finales. Brasil es un rival importante, que juega muy bien, pero Colombia tiene buenos jugadores y buen funcionamiento, por eso digo que no me sorprendió. En esta instancia cualquiera le puede ganar a cualquiera".

Publicidad

Colombia, de hoy

"El entrenador (Arturo Reyes) encontró el funcionamiento para este torneo, nos pasa a todos: corrigiendo algunos detalles, todo mejora. No va a ser igual el partido que el de la primera fase, no hay partido igual. Nosotros tenemos nuestra estrategia y sabemos cómo dañarlos. Sin embargo, tenemos que tomar el recaudo necesario para vencer".

Publicidad

La Selección Argentina

"Argentina es un equipo intenso, que le gusta mirar el arco rival, los chicos están tranquilos, están bien para el partido, saben que tienen otra final. Ganamos cinco partidos, es difícil. Respetamos mucho a Colombia. Esperamos que todo sea un gran espectáculo".

Individualidades del Preolímpico

"Cada selección tiene a sus jugadores importantes. Brasil tiene gran capacidad técnica, Colombia tiene a Carrascal que es un muy buen jugador, igual que Cetré, Argentina tiene a Gaich, Mac Allister, Vera; creo que todas las selecciones tienen jugadores que dentro de poco tiempo van a ser protagonistas en Mundiales. Eso es lindo".

Publicidad

Jorge Carrascal y River

"Gallardo va a ir llevando de a poco a Carrascal en River. Está en un club donde todo deportivamente está bien. Es un jugador de 21, 22 años y tener la posibilidad de que lo dirija Marcelo para él va a ser muy bueno, si lo aprovecha. Cuando le den la oportunidad en el club, si la aprovecha, va a tener grandes posibilidades en su carrera".

Publicidad