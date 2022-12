Fernando Gago: "Cuando me lesioné pensé que no volvería a jugar, pero mi hijo me pidió que regresara”

El volante argentino fue presentando, este miércoles, como nuevo jugador de Vélez Sarsfield, luego de haber sufrido una rotura del tendón de Aquiles.

Fernando Gago fue presentado esta noche como jugador de Vélez Sarsfield, en un nuevo regreso al fútbol tras haber sufrido en diciembre pasado la rotura del tendón de Aquiles de la pierna derecha, la décima de su carrera.

"Cuando me lesioné pensé que no iba a volver. Con el correr de los meses no sentí dolor. Me empezó a picar el bichito de volver a jugar, hasta que un día mi hijo me pidió que volviera a jugar", afirmó el exjugador del Boca Juniors, Real Madrid, Valencia y Roma.

En una conferencia de prensa donde fue presentado como nuevo jugador de Vélez junto al presidente Sergio Rapisarda y el secretario deportivo Pablo Cavallero, 'Pintita' contó que eligió el dorsal número 6 por su ídolo: Fernando Redondo.

"Necesito está pretemporada y luego hablar con el entrenador para saber qué puedo darle al equipo. Vuelvo a disfrutar, a sumar entrenamientos y sumar para el grupo. Vélez fue muy importante la otra vez que vine, porque necesitaba salir del Valencia y el club me abrió las puertas. Tenía ganas de volver a vestir está camiseta", comentó Gago.

"La charla con (Gabriel) Heinze fue muy clara, él como entrenador y yo como jugador. Nuestra amistad queda en un segundo plano. Se solucionó todo muy rápido. En dos días se acordó. Jugamos juntos con Gabriel, pero ahora somos técnico y jugador", enfatizó.

Sobre el final de la presentación y emocionado por esta presentación luego de haber rescindido en marzo su contrato con Boca Juniors, Gago sostuvo: "Todos fueron claros desde un principio queriendo que juegue acá. Dije que sí de una. Todo fue fácil, noble y claro. Cuando estuvo la chance, lo acepté en dos minutos. Trataré de estar a la altura para jugar, para poder pelear un puesto. Voy a intentar ayudar a los chicos".