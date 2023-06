Fernando Morientes, exdelantero del Real Madrid: "El '9' se lo daría a Harry Kane"

Fernando Morientes, exfutbolista del Real Madrid, declaró este jueves que, si pudiera elegir, tras la marcha de Karim Benzema, el número nueve del equipo blanco se lo daría al inglés Harry Kane buscando "rendimiento inmediato".

Morientes tuvo una dilatada trayectoria profesional en la que aparte de las camisetas del Real Madrid, Zaragoza, Liverpool y Valencia también vistió los colores de dos equipos franceses, el Mónaco (2003/2004) y el Olympique de Marsella (2009/2010).

Durante su etapa en el Real Madrid, Morientes fue una de las referencias ofensivas del ataque como delantero centro, un puesto que en las últimas temporadas ha ocupado Karim Benzema, que se ha marchado al Al Ittihad de Arabia Saudí.

"Después de saber que Benzema se iba, busco rendimiento instantáneo, por eso diría que el Real Madrid incorpore a Harry Kane. Ha salido en muchas de las apuestas y es un jugador interesante pero en el Real Madrid, algunos jugadores, no han tenido su mejor versión, como Eden Hazard. Yo no pienso en el aspecto económico y la progresión, como seguramente haga el club", dijo Morientes, durante la presentación de Avery Dennison como patrocinador de LaLiga.

Publicidad

"Harry Kane es para el momento actual y no sacarle rendimiento económico en el futuro", confesó el exfutbolista internacional del Real Madrid, que opinó sobre el fichaje de Jude Bellingham por el conjunto blanco.

"Para ser un jugador importante debes tener talento y cabeza, que son las dos cosas más importantes y que van unidas. Si no tienes talento no podrás jugar en los grandes equipos. No tiene nada que ver jugar en el Borussia Dortmund que en el Real Madrid, con todos los respetos", manifestó.

"Por lo que se ha visto en el pasado puede ser un jugador determinante porque es talentoso y puede haber jugador para mucho tiempo", señaló.

Publicidad

Dos de los jugadores llamados a ser importantes también la próxima temporada en el Real Madrid son los brasileños Vinícius Júnior y Rodrygo Goes.

"Con la marcha de Benzema Vinicius y Rodrygo toman un papel más importante y quiero que mantengan esa progresión. Hay que saber que complemento les ponen porque parten como futuribles titulares por las bandas y su progresión dice que pueden ir a más", concluyó.