Fernando Santos, extécnico de Portugal, habló de la polémica con Cristiano Ronaldo en Qatar 2022

Aunque ya pasó tiempo del Mundial de Qatar 2022, aún está en el imaginario de varios hinchas del balompié mundial lo sucedido entre Cristiano Ronaldo y el exseleccionador de la Selección de Portugal: Fernando Santos.

Ahora el portugués, quien será el nuevo timonel del club turco, Besiktas, comentó lo que pasó en la Copa del Mundo: "Ronaldo jugó los primeros tres partidos y luego decidimos tácticamente que se quedase en el banquillo. Era una decisión meramente colectiva, mi cuerpo técnico y yo pensamos en hacer lo mejor para el equipo, no fue una cosa personal. Si no nos hubiéramos eliminado, tal vez, no se hubiera hablado de esto. La decisión fue táctica", dijo en la presentación del equipo de 'las águilas doradas'.

Durante la cita orbital, varios fueron los rumores que se dieron sobre el rompimiento de la relación entre el futbolista y el estratega, tras lo acontecido. Sin embargo, ninguno de los dos se había pronunciado. Ahora, luego de lo dicho en su llegada al Besiktas, Fernando Santos no comentó más del tema y se enfocó en lo que será su plan de trabajo en esta nueva aventura en el fútbol turco.

Hay que recordar que al frente de la Selección de Portugal , el estratega estuvo desde el 2014 hasta el 2022, logrando dos importantes títulos como la Eurocopa en el 2016 y la Liga de Naciones en la temporada 2018-2019.

Cristiano Ronaldo, en partido frente a Bosnia. /Getty Images

Publicidad

¿Cómo fue el 2023 de Cristiano Ronaldo?

El reconocido futbolista portugués cerró el 2023 de una manera muy importante, pues no solo logró el cupo con la Selección de Portugal para la siguiente edición de la Eurocopa 2024, la cual tendrá lugar en Alemania, sino que a su vez terminó como el máximo anotar del mundo luego de marcar un total de 54 goles, hecho que generó emoción entre sus seguidores, quienes no paran de sorprenderse con el talento del jugador que está próximo a cumplir años en el mes de febrero.

En términos del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo está junto con su equipo en la segunda casilla de la Liga de Arabia Saudita, mientras que en la Liga de Campeones de la AFC culminó líder de su grupo pasando así a los 'octavos' de la competencia. Donde se enfrentará contra Al Feiha, el 12 de febrero del presente año.

Publicidad