Feyenoord vs. Roma: "Somos capaces de vencer a rivales fuertes", afirman en el equipo neerlandés

El defensa austríaco del Feyenoord, Gernot Trauner, aseguró este martes, de cara a la final de Liga Conferencia, que una de las claves del Roma es su delantero, el inglés Tammy Abraham.

"He estudiado su juego. Ha metido treinta goles, es fuerte físicamente y técnicamente, es uno de los jugadores clave. Tenemos que acotarle el espacio para que no lo juegue. Si lo alejáramos de la portería podríamos evitar recibir goles, lo demostramos con el Marsella", dijo en la rueda de prensa previa al encuentro que tendrá lugar en Tirana (Albania).

El austríaco confesó que siente que vive su mejor momento. "Es el mejor momento de mi carrera, es muy especial para mí, es la primera final europea".

"Hemos demostrado que somos capaces de vencer a rivales fuertes, la Roma es un rival duro. Ha encajado muy pocos goles, pero ellos también tienen debilidades... Intentaremos usarlos para marcar, tenemos mucha calidad y siempre somos capaces de marcar goles. Estamos ansiosos por salir al campo ", valoró Trauner.

"Es un partido muy especial para nosotros. Es un momento importante para nuestras carreras, no esperaba llegar a la final. Lo hicimos bien toda la temporada en todos los partidos europeos", añadió.

Además, habló en rueda de prensa el capitán del conjunto neerlandés, Jens Toornstra.

"Demostramos ser fuertes. Solo queda un partido contra un rival valioso. El Roma está jugando muy bien. Tendremos que estar concentrados y tener espíritu de equipo para ganar", dijo en rueda de prensa.

"He tenido lesiones, tal vez no sea titular, es una pena, pero disfruto este momento. Si ganáramos, no pensaría en las lesiones", sentenció el neerlandés de 33 años.