Finlandia vs. Bélgica EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Eurocopa por televisión

Bélgica buscará el pleno de victorias, la única selección que puede lograrlo junto a Italia y Países Bajos, ante una hambrienta Finlandia, que aún tiene opciones de clasificación en su primera Eurocopa de naciones.

Ser primera de Grupo B no es baladí, ya que eso influye no sólo en los rivales que los “diablos rojos” se encontrarán en los cruces, sino también en los desplazamientos, más largos si queda segunda.

Por si había alguna duda, Roberto Martínez pondrá en liza su equipo de gala. Ya lo dijo tras la victoria ante Dinamarca. Jugarán de inicio Kevin De Bruyne y Eden Hazard. Tampoco habrá descanso para Lukaku.

De Bruyne necesita minutos para llegar en forma a los octavos de final, aunque ante los daneses demostró que está plenamente recuperado de la lesión que sufrió en el rostro en la final de la Liga de Campeones.

Jugar como nunca y perder como siempre. Esa es la sensación que les quedó a los finlandeses tras caer por la mínima ante Rusia.

Los finlandeses ganaron sin merecerlo a los daneses, pero sí fueron acreedores de un mayor premio ante los eslavos. Defendieron bien y atacaron mucho mejor que en el primer partido. De estar más acertados Pukki y Pohjanpalo, al que le anularon un gol por un ajustado fuera de juego, otra gallo cantaría.

Los defensas belgas no se caracterizan por su velocidad y los finlandeses intentarán buscarles la espalda. Para ello, el seleccionador finlandés, Markku Kanerva, deberá introducir más dinamita.

A los finlandeses no les vale con perder dignamente en el tercer partido de su debut en una Eurocopa. Tres puntos pueden no ser suficientes para ser uno de los cuatro mejores terceros, más aún cuando a los rusos les vale con un empate en Copenhague si los escandinavos no derrotan a los belgas.

Hora y dónde ver el partido

Finlandia vs. Bélgica

Hora: 2:00 p.m.

Canal: Directv Sports