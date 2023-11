Francesco Totti y aquella ocasión en donde decidió rechazar al Real Madrid

El italiano Francesco Totti, exjugador del Roma, reconoció que rechazó al Real Madrid por la camiseta del equipo romanista, con la que se convirtió en leyenda, y lamentó no haber sido entrenado por el portugués José Mourinho, actual entrenador de los 'giallorossi', al que considera "el número uno".

"Pasé treinta años en la Roma. Mostré respeto a todos y renuncié a otros trabajos. Le dije no al Real Madrid y a otros porque quería esa camiseta, sólo esa camiseta 'giallorossa' que tengo dentro de mí", reconoció el exjugador en una entrevista con el 'Corriere della Sera'.

"No me gustó la forma en la que terminó mi historia con la Roma. Cuando en el fútbol ya no te necesitan se pierde el respeto. Si Maldini, Del Piero, Baggio y yo estamos fuera del fútbol, significará algo, ¿verdad?", añadió.

Totti, habitual en la grada del Estadio Olímpico para seguir a su equipo, confesó que le gustaría volver a ser parte del club romano y lamentó el no haber sido entrenado por Mourinho, con el que desde hace años mantiene un cruce de declaraciones públicas de máximo respeto y admiración mutuo.

"Con un rol definido me gustaría volver. Y me gustaría con Mourinho, es el número uno, lo respeto mucho. Lamento no haber sido entrenado por él en mi carrera. En el Roma saben que si me necesitan para cosas serias estaré encantado de echarles una mano", explicó.

La "dura" retirada de Francesco Totti

Atacan a Francesco Totti por ser partidario del nuevo estadio de Roma. ARCHIVO.

La retirada fue algo duro para el mítico '10' romano, que todavía añora la rutina del futbolista: "Echo de menos todo. Las concentraciones, el vestuario, la camiseta, la sala de masajes... Era mi vida. El bar y el café con mis compañeros, el viaje en autobús desde Trigoria (ciudad deportiva) al estadio. Extraño la rutina que ha marcado mi vida durante décadas".

"Cuando todo terminó, los días quedaron vacíos. Después me sentí solo. Se acabó algo que me gustaba, que era mi vida. Pero no pensé que dolería tanto detener esa vida planificada, esa pasión que en mi mente podía seguir viviendo. No acepté la separación del fútbol", desveló.

Conocido como 'Er Pupone', Totti terminó su carrera como futbolista con un conflicto con su entrenador, un Luciano Spalletti que ahora dirige a la selección italiana y con el tuvo una gran relación de amistad en sus inicios.

"Si lo viera ahora le saludaría con cariño. Creo que existe un vínculo profundo entre nosotros. Salía a cenar con él una o dos veces por semana. Luciano era una persona agradable, divertida y sincera. En la fase final nuestra relación estuvo condicionada desde fuera, especialmente por los directivos del club, y ya no nos entendíamos. Yo también he cometido errores, faltaría más, pero creo que ambos, si volviéramos atrás, ya no entraríamos en conflicto", comentó.

"Ahora Italia se nota que juega más libre, que se divierte. Los resultados llegarán, pero todavía es una fase difícil para el fútbol italiano. Solo espero que podamos clasificarnos para la Eurocopa y el Mundial. Ocho años sin participar en el Mundial han sido duros para los amantes del fútbol", apuntó.

¿Desaparecieron los '10' clásicos?

Totti fue uno de los últimos '10' puros, una figura que en el mundo del fútbol es cada vez menos habitual: "Ya no existe. Ese papel se ha extinguido", azotó.

"Desaparecieron porque ahora es otro fútbol. Es otra visión, otra forma de jugar. Ahora el físico prevalece sobre la técnica. Cuando yo jugaba siempre había uno o dos jugadores en esta posición", dijo, antes de mencionar que el francés Zinedine Zidane es su favorito.

"Para mí, sentimentalmente, fue Giuseppe Giannini (Roma). Pero entre todos diría Zidane. Era completo, lo tenía todo. Cada uno ha sido diferente. Mírame a mí y a Del Piero. Iguales y opuestos. Él era más rápido en el regate. Yo definía de primeras, sin pensar, de forma instintiva. Cada uno tenía su propio talento que lo hacía, incluso en la memoria de la afición, único. Único porque era irrepetible", reflexionó.