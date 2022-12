Franco Armani: "cuando me fui a Colombia, no me conocía nadie allá"

El arquero de River Plate, recientemente transferido por parte del Atlético Nacional, relató los momentos duros que tuvo que pasar cuando llegó a custodiar el arco de los 'verdolagas'.

Franco Armani ya debutó oficialmente en River Plate, de Argentina, y tras su presentación, el arquero argentino tuvo el foco de los medios de comunicación y se refirió a los sacrificios que tuvo que hacer en Nacional hasta ganar un prestigio, adueñarse de un puesto y quedar en la historia de los 'verdolagas' al obtener 13 títulos.

Las palabras de Armani, que publicó este miércoles el 'diario Olé', fueron sinceras. "En el 2010, cuando me fui a Colombia, no llegué como un refuerzo: no me conocía nadie allá, es la realidad. Había cuatro arqueros encima mío, se hace difícil no jugar estando en el exterior", dijo el argentino.

El relato del guardameta siguió: "La idea era devolverme a Deportivo Merlo y en ese momento se lesionó Gastón Pezzutti. Era mi oportunidad de afianzarme, pero entré y me rompí los ligamentos".

Para Franco Armani, en Medellín pasó momentos de tristeza e impotencia, pero lo recompensa llegó con los años. Sin embargo, él no olvida porque "ese momento resultó algo muy duro por la larga recuperación, no estaba bien desde lo mental y fueron tiempos de mucho sacrificio”.

Además, el actual arquero de River Plate aceptó que Daniel Rendón, su esposa, lo ayudó para volverse un hombre más espiritual y creyente, algo que también contó para tocar la gloria en el tradicional club antioqueño.