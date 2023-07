Franco Armani despertó la inconformidad de sus aficionados: "Cero humilde"

El pasado sábado, River Plate se enfrentó a Barracas Central en el estadio Claudio Tapia por la fecha 22 del torneo argentino. Sin embargo, lo que llamó la atención en este partido fue la reacción de un grupo de niños que esperaban un saludo de su ídolo, Franco Armani, pero no lo obtuvieron.

Desde la tribuna, los niños le gritaban al guardameta argentino pidiendo un saludo: "Armani saluda a los pibes". Sin embargo, su pedido no fue atendido y expresaron su decepción ante las cámaras de ESPN. Uno de los pequeños afirmó: "Es un muerto, no nos saluda más, no sé por qué no nos saluda, parece que no se llama Armani. Que nos salude y nos saque una sonrisa". Otro niño incluso mencionó que preferiría hacerse hincha de Boca si Armani no les daba un saludo, "cero humildad (...) Soy de River pero prefiero hacerme de Boca si no me saluda Armani", comentó otro de los infantes.

Este momento se hizo viral en las redes sociales, generando diversos comentarios y reacciones. Los niños estaban ansiosos por recibir el saludo de su ídolo, el arquero de la Selección Argentina. Sin embargo, al final del partido, nunca se supo si lograron obtener el saludo que esperaban.

En cuanto al resultado del encuentro, River Plate sufrió una derrota por 2-1 ante Barracas Central. El único gol del equipo millonario fue anotado por el delantero colombiano Miguel Ángel Borja. A pesar de la derrota, el episodio de los niños y su búsqueda de un saludo de Franco Armani se convirtió en el foco de atención en las redes sociales.

La relación entre los ídolos y sus seguidores es fundamental en el fútbol, y en este caso, los niños expresaron su descontento al no recibir el saludo esperado. Aunque no se sabe si finalmente obtuvieron el gesto que anhelaban, este episodio resalta la importancia de la cercanía entre los jugadores y sus admiradores, especialmente para los más jóvenes que encuentran en ellos una fuente de inspiración y alegría.