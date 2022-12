Franco Armani extendió su contrato con River Plate hasta junio del 2022

El arquero argentino se reunió con Rodolfo D’Onofrio, presidente del club, para extender su vínculo con el cuadro ‘millonario’. Esta extensión de contrato tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares.

El momento por el que pasa en River Plate el exarquero Atlético Nacional es formidable. Su buen presente con los 'millonarios' lo hizo merecedor de ser convocado a la Selección Argentina y, lo que es mejor, el club dueño de sus derechos le prorrogó su contrato por cuatro años más.

Antes del viaje con Argentina hacia Barcelona, el arquero se reunió con Rodolfo D'onofrio, el presidente del equipo de ‘la banda cruzada’ y concretó su acuerdo, que además, tendrá una cláusula de rescisión que pasó de ocho a 20 millones de dólares.

D’Onofrio, presidente de la instuición argentina, expresó con alegría la firma del nuevo vínculo con el arquero internacional.

"La verdad es que no sé si sorprendió. Más que sorpresa es admiración. Lo quisimos hace más de un año y nos costó bastante traerlo. No sólo desde lo económico, sino porque Atlético Nacional no lo quería dejar venir. Vino porque quería jugar en River y llegar a la Selección. Y lo logró: es amado y querido en River y fue llamado por la Selección", sentenció el dirigente del equipo a 'TNT Sports'.

También, y en modo de broma, el presidente afirmó que: "Esperemos que nunca nadie la use", esto haciendo referencia a la cláusula de rescisión que se tiene que pagar en dado caso que otro equipo quiera a Armani.

River Plate divulgó la información sobre su arquero con esta imagen:

Este mediodía, tras una reunión con @RodolfoDonofrio, Franco Armani extendió su vínculo con River Plate hasta junio de 2022. Además, se estableció una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares. pic.twitter.com/735Xh9J52S — River Plate (@RiverPlate) May 30, 2018

