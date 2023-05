Franco Armani recibe críticas por presente en River Plate y su esposa insinuó una vuelta a Colombia

River Plate marcha en lo más alto de la Liga de Argentina en este 2023, pero pese al buen andar del equipo de la 'banda cruzada', uno de los que más ha sufrido críticas ha sido el arquero Franco Armani.

En el más reciente partido de los dirigidos por Martín Demichelis, Armani se vio comprometido en el tanto de la igualdad 2-2 final de River Plate frente a Vélez Sarsfield, en condición de visitante, por la fecha número 18 del balompié argentino. Dicho error, que no ha sido el único en el semestre y que le han costado puntos claves a su escuadra, han significado el inicio para que el exarquero de Atlético Nacional sea objeto de palabras desafortunadas.

Y a raíz de esas críticas que ha sufrido Armani, su esposa Daniela Rendón, salió a respaldar al '1' del conjunto de Núñez. Ella, como fiel defensora del trabajo de su marido, le dedicó unas palabras en una publicación que hizo en las redes sociales:

"Siempre será más fácil atribuirle la culpa al otro, pero por qué no hablan de las dos que sacó en el partido. ¡Ahhhh, no verdad que eso no lo ven!", esas fueron las palabras que escribió Rendón y las acompañó con una serie de emoticones. Pero ahí no paró todo, porque las respuestas por parte de los fans de Armani no se hicieron sentir y hubo un comentario que llamó plenamente la atención de todos.

Uno de los internautas le respondió a Rendón: "Ya es hora de que se devuelvan, ¿sí? Gracias". Dicho usuario era hincha de Atlético Nacional puesto que su escrito lo culminó con emojis alusivos al 'verdolaga'. La respuesta de la esposa de Franco Armani fue simple y empleó unos emoticones de avión. Eso causó revuelo de inmediato, ya que muchos piensan que sugiere una vuelta del arquero argentino a Colombia.

Una respuesta que ilusionó a más de un hincha de Atlético Nacional, que sueña con el retorno de una de sus figuras al plantel como lo es Armani.

Esta es la publicación de las palabras de Daniela Rendón:

¿Qué dijo Martín Demichelis, DT de River Plate, de la actuación de Franco Armani?

"No la está pasando bien", esas fueron las escuetas declaraciones del timonel de la 'banda cruzada' tras el juego contra Vélez Sarsfield.

De otro lado, cabe recordar que Franco Armani no fue citado por Lionel Scaloni para la gira internacional que la 'albiceleste' tendrá por Asia.