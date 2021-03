Franco Armani se le agrandó a una leyenda del fútbol argentino: lo dejó en visto

En Argentina las palabras de Ubaldo Fillol tienen peso, más por ser ídolo de River Plate y en las últimas horas dejó una confesión que involucra a Franco Armani .

Tas’ cotizado en Brasil, goleador: Atlético Mineiro estaría interesado en Rafael Santos Borré

“De Armani prefiero no hablar. El año pasado le mande mensajes y no me los contestó nunca, la verdad me sorprendió y me molestó porque yo no tengo nada contra él, que disfrute su momento, pero yo de él prefiero no decir nada”, afirmó de entrada a ‘Radio La Red’.

Luego de que le preguntarán a Fillol las razones por las que le había escrito al guardameta, mencionó que era por algo benéfico.

No desentonan: Diego Valoyes y Rafael Pérez, claves en clasificación de Talleres en Copa Argentina

“Sólo le escribí para pedirle una camiseta y poder sortearla en una entidad benéfica pero no recibí respuesta a varios mensajes que le envié”, agregó.

Publicidad

Por último, el exguardameta, quien defendió a River Plate durante más de 400 partidos, entre 1973 y 1983, señaló que fue algo que le “dolió”: “No me lo esperaba, en mi vida no hay espacio para el rencor, entonces no tendría problemas en hablar con él”.